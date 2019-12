Når vejrudsigten viser tåge, kan det være en god idé at sænke farten på vejene.

For hvis man ikke gør det, kan det nemt ende galt.

Fredag gav en lastbil i den amerikanske stat Texas et eksempel på netop det.

I en video fra det amerikanske medie CNN ses det, hvordan politi er til stede ved en mindre trafikulykke og i gang med at dirigere trafikken, da der pludselig kommer et par lygter til syne gennem tågen.

Til betjentenes og de øvrige trafikanters store rædsel er lygterne fastmonteret på en lastbil, der kommer kørende i høj fart. For højt fart.

For da lastbilchaufføren nærmer sig den allerede opståede ulykke forude på vejen, forsøger han at undgå en af de andre bilister på vejen, og svinger derfor til højre på vejbanen.

Desværre medfører det, at lastbilen påkører en anden bil bagfra, inden det tunge køretøj kommer udenfor vejbanen, og chaufføren mister kontrollen over lastbilen.

Som det kan ses i videoen herover artiklen, må politibetjentene løbe for livet, mens lastbilen har kurs direkte mod dem.

Chaufføren forsøger dog at undvige en potentiel dødelig situation ved at dreje lastbilen tilbage på vejen, men den høje fart og det pludselige retningsskift får køretøjet til at vælte.

Fotograf Caleb Holder, der fangede hele situationen på kamera, fortæller til CNN, at han aldrig har set noget lignende.

»Vi kunne høre dæk hvine, og vi kunne knapt nok se forlygterne komme ud af tågen,« siger Caleb Holder til mediet.

På trods af den voldsomme ulykke, førte den helt mirakuløst kun til to kvæstelser. En betjent og en fastklemt person i en pickup. Begge slipper dog med livet i behold, rapporterer mediet.