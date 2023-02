Lyt til artiklen

Historien var mere end tragisk i forvejen, og nu bliver den endnu værre.

Tyske BZ kan fortælle, at den 19-årige mand, der i går blev anholdt og sigtet for mordet på en 5-årig pige, var hendes barnepige. Det har Sebastian Büchner, der er talsmand for statsadvokaten i Berlin, bekræftet over for mediet.

Den 19-årige havde flere gange passet pigen, og forældrene havde fuld tillid til ham. Han er en bekendt af familien.

Tirsdag eftermiddag var den 19-årige sammen med den 5-årige og hendes tre søskende på en legeplads.

»Under påskud af at pigen skulle på toilet, forlod den unge mand legepladsen,« fortæller statsadvokatens talsmand.

Den unge mand vendte senere tilbage til legepladsen og de andre søskende. Men pigen var ikke med.

Hvad der konkret skete, ved politiet endnu ikke.

»Et seksuelt motiv spiller ikke for nuværende nogen rolle i efterforskningen,« fortæller Büchner.

Den 5-årige blev stukket flere gange med en kniv.

Pigen var stadig i live, da hun blev fundet, men hun døde af sine kvæstelser på sygehuset senere.

Tyve minutter efter fundet af pigen, blev den unge mand anholdt.

Den mistænkte gerningsmand er tysk-tyrkisk, mens den dræbte pige havde både tyske, polske, og tyrkiske rødder.

Den 19-årige skal senere i dag forklare sig foran en dommer.