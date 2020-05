Lørdag overhalede Brasilien både Italien og Spanien og overtog fjerdepladsen over lande med flest smittede i verden.

Dagen efter stod landets præsident, Jair Bolsonaro, ved en demonstration mod corona-restriktionerne og holdt et barn op i luften.

Ja, det lyder nærmest som en dårlig film, men det er ikke desto mindre virkeligheden i det sydamerikanske land.

Alt imens Bolsonaro, der har kaldt covid-19 for 'en lille influenza', fortsætter med at ignorere de brasilianske myndigheders om social distancering, kommer der nu dystre og gruopvækkende meldinger fra landets største by.

I São Paulo, der har mere end 12 millioner indbyggere, fortæller borgmester Bruno Covas nemlig, at man er tæt på »et kollaps« i hospitalsvæsenet.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder BBC.

Borgmesteren fortæller, at byens offentlige hospitaler er fyldt 90 procent op, og man vil løbe tør for plads om maksimalt to uger.

Næsten 250.000 er allerede smittet med corona i Brasilien, tæt på 17.000 er døde, og der har på de sociale medier floreret billeder og videoer af lig i lastbilernes kølerum og store massegrave med bunker af lig.

Massegrav i Brasilien. Foto: MICHAEL DANTAS Vis mere Massegrav i Brasilien. Foto: MICHAEL DANTAS

Med andre ord: Brasilien er et af de største – hvis ikke det største – epicenter for coronavirussen lige nu, og desværre peger pilen ikke i retning af, at der er bedre tider i vente.

For mens lande som Italien og Spanien besluttede at indføre et decideret udgangsforbud, da epidemien fik fat, er det anderledes svært i Brasilien.

Her kæmper man nemlig med ét kæmpe problem:

Jair Bolsonaro.

»Det er en kæmpe udfordring, at de har en præsident, der på trods af al information vælger at ignorere det og har gjort det hele vejen igennem,« fortæller Marie Kolling, der arbejder på Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Brasilien.

Synes du, at Bolsonaro bør gå af som præsident?

Det begyndte, da Bolsonaro i startfasen – ligesom ledere som Trump og Boris Johnson – kom med udtalelser, der satte spørgsmålstegn ved alvorligheden i coronavirussen.

Blandt andet kaldte præsidenten covid-19 for »en lille influenza«, men hvor Trump og Boris Johnson efter en rum tid rettede ind, fulgte anbefalinger om social afstand og iværksatte en række hårde tiltag, er Bolsonaro blot kørt videre ad samme vej.

Han fortsætter med at stille sig kritisk over for hårde restriktioner i kampen mod coronavirus, og senest tog han altså søndag til en demonstration mod netop tiltag som isolation og karantæne, hvor han i øvrigt holdt en lille pige op og ignorerede de globale og nationale anbefalinger om social afstand.

Foto: Joédson Alves Vis mere Foto: Joédson Alves

En handling, som store dele af Brasilien har set som endnu en provokation fra præsidenten, der også tidligere har truet med at afholde en kæmpe grillfest for mere end 1.000 personer.

Det politiske system er bygget sådan op, at borgmestrene og guvernørerne i landet kan udstede regler og restriktioner, selvom det ikke er godkendt af de nationale myndigheder, og det har de da også gjort brug af.

Det er dog svært at få folk til at rette ind, når landets statsoverhoved ikke selv gør det.

»Borgmestrene har beføjelser til at lave restriktioner uden om præsidenten, og det har de også gjort, men det er svært at få folk til at rette ind, når præsidenten opfører sig sådan. Senest er hans sundhedsminister gået, fordi han var uenig i linjen, så landet står på det her kritiske tidspunkt lige nu uden sundhedsminister,« siger Marie Kolling.

Mange er derfor af den mening, at Brasilien kun for alvor kan vinde kampen mod coronavirussen, hvis Bolsonaro ændrer adfærd eller går af.

Det er nemlig ikke bare lige sådan at få ham afsat.

»Lige nu er der masser af politisk kritik – både fra modstandere og egne rækker – men man kan kun få ham væltet ved en rigsretssag, og det tager lang tid,« siger Marie Kolling og fortsætter:

»Han har dog bestemt ikke tænkt sig at gå af frivilligt, selvom det nok er den eneste løsning, hvis det ikke skal gå helt galt.«