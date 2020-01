Natten til torsdag styrtede et vandbombefly ned over delstaten New South Wales i Australien, mens det var i færd med at bekæmpe de omfattende naturbrande.

Nu er der kommet nye beskrivelser frem om styrtet.

Det kan det australske medie Nine News berette.

Mediet har fået fat på en lydoptagelse af radiokommunikationen mellem beredskabet på jorden og hovedkvarteret, mens flyet styrtede for øjnene af dem.

I flyet sad tre amerikanere, der bidrog til brandslukningen af naturbrandene i landet.

Flystyrtet var så voldsomt, at alle tre omkom.

Flyet, et C-130 Hercules, mistede kontakten med beredskabet på jorden, inden det styrtede.

Men fra jorden blev styrtet beskrevet som en 'kugle af ild', ifølge lydoptagelsen bragt frem af Nine News. Herunder kan lydoptagelsen høres hos The Daily Mail:

Det er sparsomt, hvad man kan høre på den skrattende lydoptagelse.

Men det fremgår, at de kommunikerende parter tog det alvorligt.

»Fire comms…message red speak to your captain. Message this is red,« hvilket oversat til dansk lyder » Rød besked, kontakt din kaptajn. Det her er en rød besked.«

Derefter kan man høre, at ordet »crashed«, »styrtet« på dansk, bliver sagt, inden lyden forsvinder kortvarigt.

Kort efter genoptages samtalen:

»Yeah fire comms…it's just a ball of flames. Over,« hvilket på dansk lyder »Det er kugle af ild. Slut.«.

Den lokale brandkommissær Shane Fitzsimmons udtrykte sin sorg over ulykken på et pressemøde tidligt torsdag morgen dansk tid.

»Det er tragisk, at der ikke ser ud til at være nogen overlevende efter styrtet i Snowy Monaro-området,« sagde hun.

Også premierministeren for delstaten New South Wales, Gladys Berejiklian, kommenterede ulykken.

»Vores tanker og bønner og dybfølte kondolencer går til de dræbtes familier,« sagde han efter dødsulykken ifølge News.com.au og fortsatte:

»Den bekræfter, hvor farligt et arbejde der bliver udført i øjeblikket, og det understreger også de forhold, som vores brandfolk må arbejde under.«

Brandkommissær Shane Fitzsimmons har ifølge Daily Mail sagt, at der endnu ikke er nogle indikationer på, hvad der forårsagede flystyrtet.