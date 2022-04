Hun er en af de mest berømte menneskerettighedsforkæmpere i Ukraine. Og så er hun kvinden bag en efterhånden mange år gammel og uhyggelig forudsigelse.

Første gang hun kom med den, var det til USAs daværende vicepræsident Joe Biden. Nu gentager hun den i et interview med B.T. Otte år efter.

»Min besked er den samme, som den var til Joe Biden dengang. Vi er klar til at kæmpe. Men det er svært at kæmpe uden våben,« siger hun og fortsætter:

»Send os våben.«

Kvinden hedder Oleksandra Matvijtjuk. Hun har gennem en årrække kæmpe for menneskerettigheder i Ukraine.

Første gang, hun kom med sin forudsigelse, var i april 2014. Her var konflikten i den østukrainske provins Donbas helt ny.

Få måneder forinden var den prorussiske præsident i Ukraine Viktor Janukovitj blevet væltet. Og derfor var Joe Biden som amerikansk vicepræsident på besøg i Ukraine, hvor han mødte forskellige aktivister.

En af dem var Oleksandra Matvijtjuk.

Og på et tidspunkt talte de to alene. Her spurgte Biden, der sidenhen er blevet USAs præsident, hvad han kunne gøre for at hjælpe Ukraine.

Og her kom Oleksandra Matvijtjuk med den bøn, som otte år efter med Ruslands invasion skulle vise sig at være en uhyggelig forudsigelse.

»Giv os våben.«

Siden krigen i Donbas og ikke mindst den russiske invasion af Ukraine brød ud har Oleksandra Matvijtjuk været en af de mest prominente stemmer, når det gælder om at påtale russiske grusomheder, som det, der er set i Mariupol, Kharkiv og senest Butja.

Oleksandra Matvijtjuk sammen med den daværende amerikanske vicepræsident Joe Biden i 2014. Foto: Privatfoto Vis mere Oleksandra Matvijtjuk sammen med den daværende amerikanske vicepræsident Joe Biden i 2014. Foto: Privatfoto

Fra Kyiv, hvor hun har opholdt sig, siden krigen brød ud, har hun på tæt hold været vidne til russiske angreb.

Og nu arbejder hun for, at de ansvarlige skal stilles til regnskab.

»Det er tydeligt, at Rusland bruger krigsforbrydelser til at skabe frygt i den ukrainske befolkning. Der er ingen militær grund til det. Men det er systematisk, og de gør det over alt,« siger hun blandt andet med henvisning til de mange meldinger om, at russiske tropper bevidst beskyder biler eller bygninger, hvor der er markeret 'børn' på.

»Det er en taktik, de bruger, så de kan opnå kontrol. De ansvarlige skal stilles til ansvar,« siger Oleksandra Matvijtjuk.

Under den russiske invasion af Ukraine har hun fulgt slagets gang tæt.

Hun ser dog ikke mange andre veje ud end en komplet Ukrainsk sejr.

Og positive meldinger om forhandlinger mellem repræsentanter fra Rusland og Ukraine, tror hun ikke meget på.

»Som jeg ser det, er Putin ligeglad med de forhandlinger. De bliver brugt til at holde situationen hen, mens der foregår krigshandlinger,« siger Oleksandra Matvijtjuk.

I forbindelse med forhandlingerne mellem den invaderende og invaderede part har der været nævnt, at den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj muligvis skal være villig til at se på både situationen på Krim og i Donbas.

Heller ikke det, køber Oleksandra Matvijtjuk.

»Vores præsident kan ikke bestemme egenhændigt, hvad der skal ske med de områder. Det vil skulle til en folkeafstemning,« siger hun og fortsætter:

»Og hvis det kom til en folkeafstemning, så vil det ukrainske folk komplet afslå at lave en aftale med Rusland om Krim og Donbas.«