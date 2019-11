En mand i 20'erne er blevet anholdt i Uddevalla i det vestlige Sverige.

Han er mistænkt for at have dræbt den 17-årige Wilma Andersson, som har været forsvundet i mere end en uge.

Det oplyser den svenske anklagemyndighed i en pressemeddelelsen.

»Efter afhøringer af den mistænkte og andre personer, der er interessant for efterforskningen, samt interessante oplysninger, der er fremkommet i efterforskningen, har jeg besluttet at begære manden varetægtsfængslet, da han er mistænkt for mord,« siger chefanklager Caroline Fransson.

Wilma Andersson forsvandt torsdag i sidste uge. Lørdag blev det svenske politi involveret, og storstilede eftersøgninger blev igangsat.

Det skete blandt andet i et skovområde udenfor Uddevalla, der blev afspærret tidligere på ugen.

Her fandt man blandt andet sko, som man mente kunne tilhøre Wilma Andersson. Senere blev også en jakke fundet.

Endnu står det ikke klart, hvad der er sket med den 17-årige kvinde. Men svensk politi har været ude og sige, at man tror, at Wilma Andersson er blevet slået ihjel.

