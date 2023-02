Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Siden 27. januar har familien til britiske Nicola Bulley levet i uvished om, hvad der er sket med hende.

På denne dato forsvandt hun, mens hun var ude at lufte hund. Siden da har politiet søgt og søgt, mens rygter om, hvad der kan være sket, er taget til.

Rygter, som politiet selv har været med til at puste op. Det skete, da de onsdag fortalte pressen, at Nicola Bulley tidligere har haft betydelige problemer med alkohol på grund af udfordringer med overgangsalderen. Nu reagerer familien så på politiets offentliggørelse af de private oplysninger samt det, som de oplever som rygtespredning i befolkningen.

»Familien mener, at offentlighedens fokus er blevet distraheret fra at finde Nikki, og i stedet handler det mere om spekulation og rygter om hende og Pauls (Nicola Bulleys partner, red.) privatliv,« siger de i en udmelding, som er udsendt af Lancashire Politi.

»Som familie var vi på forhånd klar over, at Lancashire Police i går aftes udgav en erklæring med nogle personlige detaljer om vores Nikki. Selvom vi ved, at Nikki ikke ville have ønsket dette, er der folk derude, der spekulerer og truer med at sælge historier om hende. Det er rystende, og det skal stoppe,« lyder det videre.

Familien bekræfter også, at Nicola Bulley har døjet med markante bivirkninger i forbindelse med overgangsalderen. Heriblandt urolig søvn.

Hun stoppede også med at tage hormoner, som skulle være med til at holde symptomerne nede, da de gav hende intens hovedpine.

Dykkere har søgt efter Nicola Bulley, da hun forsvandt på en sti, som løb ved siden af en å, men altså indtil videre forgæves.

Politiet har også tidligere været ude at kritisere folk, som sidder online og spreder falske informationer om sagen, så kan være med til at distrahere efterforskningen.

45-årige Nicola Bulley er også mor til to døtre.