Hun var ude at lufte sin hund, da hun pludselig forsvandt.

27. januar havde britiske Nicola Bulley, 45 år, afleveret sine to døtre i skole. Bagefter gik hun som så ofte før en tur med hunden langs floden Wyre i Lancashire i det nordvestlige England.

Hun kom aldrig hjem.

Politiet søgte med dykkere og udsendte til familiens store fortrydelse en erklæring om, at Nicola Bulley havde mentale problemer samt et stort alkoholproblem og insinuerede, at hun kunne have taget sit eget liv.

Efter tre ugers søgen blev hun fundet død i floden.

Det fik ikke rygterne om selvmord til at forstumme.

Men nu fastslår retsmediciner James Adeley, at Nicola Adeley døde som følge af en ulykke, da hun faldt i den iskolde flod og fik kulde-shock. Det skriver Sky News.

Vandet i floden var blot tre-fem grader.

Nicola Adeleys familie har efter offentliggørelsen af dødsårsagen opfordret folk til at stoppe med at sprede falske historier om hendes død på sociale medier.

Hendes telefon var midt i et Teams-møde med hendes arbejdsplads, da den blev fundet på en bænk ved floden 27. januar.

Sagens efterforskning viser ingen tegn på, at der er sket en forbrydelse.