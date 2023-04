Ofrene er fuldstændig tilfældige. Ofte går det ud over uskyldige civile – herunder legende børn.

Det uhyggelige og forbudte våben spreder hver eneste dag død, lemlæstelse og skræk i Ukraine.

Der er tale om landminer.

Ifølge det britiske forsvarsministeriums seneste opdatering om krigen i Ukraine, rapporteres der dagligt om, at tilfældige civile dør eller lemlæstes af det modbydelige våben.

»De mest berørte områder er Kherson og Kharkiv-regionerne: områder som Rusland tidligere har besat,« skriver det britiske forsvarsministerium.

Netop nu stiger risikoen endda for, at der kan komme endnu flere ofre for landminer.

Det skyldes ifølge det britiske forsvarsministerium, at flere civile ukrainere med forårets komme vil være involveret i landbrugsaktiviteter.

B.T. har tidligere talt med amerikanske Ryan Hendrickson, som i flere omgange har været i Ukraine for at rydde miner.

»Der er voldsomt mange miner. Ukraine bliver det land i verden med flest miner, når krigen er ovre. Det er jeg ikke i tvivl om. Og det er ikke kun miner, men også klyngebomber og ueksploderet ammunition,« sagde Ryan Hendrickson til B.T. kort før nytår.

Ryan Hendrickson på opgave i Ukraine. Vis mere Ryan Hendrickson på opgave i Ukraine.

Den tidligere amerikanske soldat har efter eget udsagn med egne øjne set de skader, som ukrainerne får på grund af landminerne, og han nævner specifikt at han har arbejdet på at rydde landbrugsjord for miner, så folk kunne høste deres marker.

Du kan læse meget mere om Ryan Hendrickson og hans oplevelser HER.

Ifølge det britiske forsvarsministerium har landminer kostet 750 dødsfald i Ukraine siden krigens start sidste februar.

Hvert ottende offer skulle være et barn.

»Det vil sandsynligvis tage mindst et årti at rydde Ukraine for landminer,« skriver det britiske forsvarsministerium.

Ifølge organisationen Danmark mod landminer bliver omkring 2.000 mennesker på verdensplan dræbt eller lemlæstet af landminer hver eneste måned.