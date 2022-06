Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lad være med at åbne hoteldøren for udbringning. Lad være med at slå dine rejseplaner op på sociale medier. Lad være med at besøge turistfælder.

Og ikke mindst flygt fra byen.

Sådan lyder den opsigtsvækkende besked til alle israelere i Tyrkiet – specielt i storbyen Istanbul – fra de officielle israelske myndigheder.

Årsagen skal findes i, at man fra israelsk side mener, der er en overhængene fare for israelske statsborgere for at blive dræbt eller kidnappet af iranske agenter.

Det skriver The Times of Israel.

Her kan man videre læse, at israelsk og tyrkisk efterretningstjenester sammen har afværget 'adskillige planlagte angreb' af et netværk af iranske agenter.

I processen blev en række agenter anholdt.

Faren for israelere i specielt Istanbul skulle være så markant, at Israels Nationale Sikkerhedsråd torsdag opfordrede alle israelere til at forlade millionbyen ved Bosporus-strædet.

Og samtidig kom man med en række opfordringer til israelere i byen.

De går blandt andet på, at man ikke skal lukke folk ind på sit hotelværelse – heller ikke, hvis man har bestilt takeaway eller room service – og samtidig skal man være ekstra opmærksom på mærkelig opførsel i hotellobbyen.

Et andet råd lyder, at man skal holde lav profil og skjule eventuelle hebraiske symboler, man kunne have på sig.

Yderligere skal man som israeler være varsom med at tage på gruppeudflugter. Specielt hvis de er udbudt via sociale medier, da de kunne være dække for et angreb, lyder det.

I forbindelse med advarslen til israelske borgere har Israels Nationale Sikkerhedsråd hævet deres advarsel for Istanbul til det højeste niveau, mens andre dele af Tyrkiet fortsat er lavere.

Fra israelsk side tilskriver man de mulige angreb på landets borgere en række mord på iranske top-officerer, som Iran mener, Israel står bag.