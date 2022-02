Selvom der ifølge Olga Nitun ikke er panik i Kiev, så gør konflikten mellem Rusland og Ukraine indtryk.

»Hylderne bliver ikke tømt i supermarkedet, men det bliver de hos våbenhandleren. Der bliver især købt meget ammuntion og førstehjælpsgrej,« forklarer 30-årige Olga til B.T.

Derudover er mødre selvfølgelig bekymrede for deres børn. Olga Nituns veninde har for eksempel fået en voldsom besked fra børnehaven:

»Hun skulle huske at give barnet en flaske vand med, fjerne alle reflekser fra barnets tøj og skrive barnets blodtype på et kort samt et telefonnummer,« lyder det fra ukraineren.

Da prorussiske separatister begyndte at kæmpe i 2014, var Olga Skihin ikke i tvivl om, hvad hun måtte gøre. Foto: privatfoto Vis mere Da prorussiske separatister begyndte at kæmpe i 2014, var Olga Skihin ikke i tvivl om, hvad hun måtte gøre. Foto: privatfoto

Olga Nitun har været klar på det værst tænkelige, siden konflikten blussede op i 2014.

Hun kommer selv fra den omstridte Donbas-region.

Da kampene brød ud mellem prorussiske separatister og ukrainere, var hun ikke i tvivl om, hvad hun måtte gøre. Hun meldte sig straks som frivillig, hvor man 'fik en soldat', man stod for at udstyre med forskelligt grej.

»Jeg satte mig ind i militærudrustning og fandt sponsorer. Jeg skaffede både hjelm, skudsikker vest og kikkert med natsyn,« fortæller Olga, der også sendte børnetegninger og et ukrainsk flag til 'sin soldat'.

Olga har siden 2017 gået til både våben- og førstehjælpskurser. Hun er klar, hvis russerne rykker ind, lyder det. Vis mere Olga har siden 2017 gået til både våben- og førstehjælpskurser. Hun er klar, hvis russerne rykker ind, lyder det.

I skrivende stund melder flere vestlige efterretningstjenester om en nært forestående invasion. Sådan er det dog ikke faldet ud, og Rusland afviser alle påstande om en invasion:

»I kan være sikre på, at der ikke kommer noget angreb denne onsdag. Der bliver heller ikke nogen eskalering i den kommende uge, den efterfølgende uge eller i den kommende måned,« siger Ruslands EU-ambassadør til Die Welt.

Eksperter: Tre muligheder B.T. har talt med lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen, som ser tre forskellige scenarier, hvis det kommer til en russisk invasion af Ukraine. Lille invasion Siden 2014 har der været kampe i det østlige Ukraine, hvor prorussiske separatister med hjælp fra Rusland har kæmpet for løsrivelse. Her kunne Ruslands præsident Putin sætte ind. Selvom det er den 'lille invasion', vil der formentlig være store tab på begge sider. Mellemstor invasion Ud over de østlige områder kunne Rusland vælge at tage kysten langs Sortehavet og ved Krim-halvøen. Det ville skabe en landadgang til området, som russerne ulovligt tog i 2014. Samtidig kunne man med en knibtangsmanøvre nordfra tage Kiev og indsætte en russisksindet regering. Fuld invasion Det værste scenarie for Ukraine er en fuld invasion. Her vil man formentlig forsøge at tage territorie helt til Dnepr-floden, der løber gennem Ukraines hovedstad, Kiev. Det bliver dog set som usandsynligt, da det vil være en ekstremt dyr aktion, og Ruslands økonomi i forvejen er presset.

Siden 2017 har Olga Nitun tager kurser i våbenføring og førstehjælp. Hun forklarer, at landet ikke er i nærheden af at gå i panik, men også at folk er forberedt på noget nær det værste.

»Jeg er meget glad for, at jeg har taget de forskellige kurser og kan hjælpe andre, hvis der kommer krig.«

»Men jeg håber samtidig, at jeg aldrig kommer til at bruge den viden. Lige nu hjælper det mig i hvert fald med at holde hovedet koldt,« siger hun til B.T.