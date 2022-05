Fortællingerne fra den lille texanske by Uvalde er uhyggelige ovenpå tirsdagens skoleskyderi, der efterlod 19 børn og to lærere døde.

Men ingen er mere brutale end den, en blot ni-årig dreng har fortalt til den lokale tv-station Kens 5 i San Antonio.

Drengen var selv til stede i det lokale, hvor gerningsmanden, Salvador Ramos, åbnede ild.

Da den ni-årige først hørte skud, fik han fat i sin kammerat.

»Da jeg hørte skuddene gennem døren, bad jeg min ven om at gemme sig under noget, så han ikke ville finde os,« forklarer den ni-årige, som står frem og fortæller sin historie anonymiseret.

Det gør han efter råd fra tv-stationen.

De to venner gemte sig under et skrivebord. Og så var de helt stille.

»Jeg bad min ven om ikke at snakke, så han (gerningsmanden, red.) ikke kunne høre os,« siger den ni-årige dreng, som også fortæller, at han fik ondt i ørene af de høje skud, som rungede gennem klasseværelset.

Den 18-årige gerningsmand, Salvador Ramos, i skoleskyderiet i Uvalde, Texas. Foto: - Vis mere Den 18-årige gerningsmand, Salvador Ramos, i skoleskyderiet i Uvalde, Texas. Foto: -

»Da jeg så kuglerne på jorden, vidste jeg, at det var ægte,« forklarer han.

I klasselokalet gemte en række elever og to lærere sig for den 18-årige gerningsmand, der ifølge den ni-åriges beretning var helt kynisk.

»Han skubbede døren op. Han gik ind og bøjede sig ned og sagde: 'tiden er inde til at dø'.«

Salvador Ramos nåede at dræbe 19 elever og to lærere i det lokale, hvor den ni-årige og vennen gemte sig.

De to lærere forsøgte endda at beskytte børnene.

»Det var to gode lærere. De stillede sig foran mine klassekammerater for at hjælpe dem. For at redde dem,« forklarer den ni-årige, der også fortæller om, hvordan redningsaktionen foregik.

»Politiet stormede ind i klasselokalet. Manden skød mod politiet, og politiet begyndte at skyde.«

I forbindelse med masseskyderiet ved Robb Elementary School i Uvalde, Texas, kom det frem, at gerningsmanden gik ind på grundskolen og gik ind i et klasselokale, hvor han dræbte de 19 elever, to lærere og sårede flere andre med AR-15-automatrifler.

Alle de dræbte børn var mellem seks og ti år gamle.