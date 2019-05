Ashton Kutcher var onsdag i retten for at fortælle om aftenen 21. februar 2001, hvor han skulle have været på date med kvinden Ashley Ellerin, som blev myrdet.

»Mine fingeraftryk var på den dør, og jeg panikkede,« sagde han blandt andet i retten.

Desuden kunne han fortælle, at han havde kigget ind ad et vindue til Ashley Ellerins lejlighed, hvor han havde set en mørk plet.

Han troede, det var en vinplet, men politiet mener, det var Ellerins blod. Hun var blevet dræbt med 47 knivstik, så det var et voldsomt syn, der mødte hendes bofælle, der fandt hende næste morgen. Det skriver People.

29. maj vidnede Ashton Kutcher i mordsagen, hvor hans tidligere kærlighedsinteresse Ashley Ellering blev myrdet. Photo by Frederick M. BROWN / POOL / AFP) Foto: FREDERICK M. BROWN

Ashton Kutcher var aftenen forinden taget over for at hente Ellerin til en date, men hun åbnede aldrig døren.

For hvad han ikke vidste var, at den 22-årige kvinde slet ikke var i live længere, og at han stod meget tæt på det blodige sted, hun omkom - nemlig inde i hendes lejlighed.

Sagen er blevet kendt under navnet 'Hollywood Ripper-retssagen,' og det er den 43-årige Mchael Gargiulo, som er anklaget for at have begået mordet på Ellerin og en anden ung kvinde, ifølge CBS News.

Den pågældende aften havde Ashton Kutcher været ovre og se Grammy-uddelingen hos en bekendt, skuespillerinden Kristy Swanson, hvorefter han skulle hente Ellerin.

Da hun ikke svarede ved døren, gik Ashton Kutcher ud fra, at hun var taget afsted alene. Han var nemlig forsinket til deres aftale, og han troede, hun måske var sur.

Den dengang 22-årige Ashley Ellerin var modestuderende og deltidsstripper. Den anklagede Gargiulo var Ellerins nabo, og hendes bofælle havde advaret mod ham, da han virkede mystisk.

Ashton Kutcher, som er kendt fra tv-serien 'That 70's Show, havde talt med sin date tidligere på aftenen ved halv nititden i telefon, hvor de havde aftalt nærmere om deres date.

Det blev sidste gang, han hørte Ellerins stemme. Han er én blandt over 100 mennesker, der skal vidne i sagen.