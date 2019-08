Billeder af den britiske premierminister med sin højre fod oppe på bordet under et besøg i den franske præsidentbolig bliver nu diskuteret heftigt.

Boris Johnson synes at optræde uopdragent og uden manerer, men en videooptagelse tyder på, at kritiske kommentarer har været affyret lige vel hurtigt.

Det gælder eksempelvis for forfatteren bag en biografi af Johnson, Sonia Purnell. Hun står bag bogen ‘Just Boris: A Tale of Blond Ambition.’

‘Uhøflig og pinlig. Tænk, hvis Macron havde sat sin fod op på bordet i Buckingham Palace (det britiske kongeslot, red),’ skriver hun på Twitter.

Rude and embarrassing. Imagine if Macron put his foot on the table at Buckingham Palace https://t.co/tv67iA5rpM — Sonia Purnell (@soniapurnell) August 22, 2019

Politisk redaktør på avisen The Sun, Tom Newton Dunn, udlægger situationen, som den umiddelbart fremgår på fotografier, som ‘manspreading.’

Det er et fænomen kendt fra den offentlige transport, hvor mænd ikke sjældent fylder mere end ét sæde, fordi de sætter sig med spredte ben uden omtanke for, om andre kunne have gavn af pladsen.

‘Manspreading i Élyséepalæet. Det skal nok få overbevist Macron', skriver redaktøren.

'Er manden vokset op i en svinesti?' skriver en Twitter-bruger i en kommentar til billedet af den tilbagelænede premierminister, der kunne se ud som om, at han aldrig har hørt om klassisk, britisk etikette.

Videooptagelser af situationen - som ses over artiklen her - er dog efterfølgende dukket op.

De lader til at give et helt andet indtryk af, hvad der foregik mellem Emmanuel Macron og Boris Johnson.

Uden at have et stopur ved hånden konstateres det let, at Boris Johnson langt fra sad så uortodokst i den franske præsidentbolig, som det kunne se ud til ved første øjekast.

Faktisk lander premierministerens fod på det lille runde bord mellem ham selv og den franske statsleder i under ét sekund.

Emmanuel Macron og Boris Johnson mødtes torsdag i Paris. Foto: Gonzalo Fuentes Vis mere Emmanuel Macron og Boris Johnson mødtes torsdag i Paris. Foto: Gonzalo Fuentes

Optagelserne synes videre at vise en ganske afslappet stemning mellem de to regeringsledere til trods for de alvorlige diskussioner om det nært forestående brexit, der var anledningen til, at Boris Johnson overhovedet var i Paris.

Der høres grin fra begge, begge smiler, og begge ses klappe på det lille bord. Angiveligt jokede Macron med i situationen, at det lille bord virkede fint som fodskammel, hvilket altså fik Boris Johnson til at prøve påstanden af.

Uhøflig eller ej - Johnson forlod Paris med et gevaldigt pres for at levere et konkret bud på, hvordan han og Storbritannien skal undgå et hårdt brexit 31. oktober.

Macron gjorde det klart, at han er klar til at tale med briterne lidt endnu om skilsmissen fra EU. Men der bliver ikke tale om at rive den aftale, tidligere premierminister Theresa May har indgået med EU, i stykker, lød det.

Boris Johnson besøgte onsdag forbundskansler Angela Merkel i Berlin. Hun gav ham 30 dage til at præsentere et alternativ til den såkaldte irske bagstopper, som Johnson er indædt modstander af.

Samme budskab fik Johnson med på vejen af Macron.

»Det, som kansler Merkel sagde i går, og som er på linje med substansen i vores samtaler, er, at vi skal se noget håndgribeligt i løbet af 30 dage,« sagde Macron.

Boris Johnson har sagt, at Storbritannien under alle omstændigheder forlader EU 31. oktober - med eller uden en aftale.