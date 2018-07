En 14-årig norsk pige, Charlotte Germundson Husebye, skulle rejse alene til Kroatien. Men hvad der skulle have været en tre timers flyvetur endte med at vare 16 timer.

Den 14-årige pige skulle mødes med noget familie i Split i Kroatien, hvor de skulle på sejlferie. Men rejsen med afgang fra Oslo blev langt fra, som hun havde regnet med. Det skriver norske TV2.

15 minutter før afgang meddelte flyselskabet, at der ikke var plads til den 14-årige pige på flyet. Pigen endte derfor med at rejse til München via Stockholm og derefter til Kroatien.

Synes du, der skal gælde særlige regler for børn og ældre, når der sker overbooking af et fly?

Som kompensation fik Charlotte og en række andre passagerer 400 euro og penge til mad undervejs.

Charlotte Germundson Husebyes mor er langt fra tilfreds med, at hendes barn fik så lang en flyvetur alene.

»Jeg håber inderligt, at alle flyselskaber går deres procedurer igennem, når det gælder overbooking. Jeg håber ikke, at ældre eller andre unge skal opleve det, Charlotte oplevede,« siger hendes mor Hanne Germundson.

Informationschef i SAS, Knut Morten Johansen. Foto: SAS. Vis mere Informationschef i SAS, Knut Morten Johansen. Foto: SAS.

Informationschef i SAS, Knut Morten Johansen, siger til TV2 Norge, at hændelsen er ’uheldig’.

»Vi havde en teknisk udfordring, som gjorde, at vi måtte bruge et mindre fly med færre sæder. Det medførte, at nogle passagerer fik en anden rute, og Charlotte var en af dem,« siger han og understreger, at der under normale omstændigheder bliver taget særlig hensyn til børn.

»Vi skærmer selvsagt børn, funktionshæmmede og ældre. Men hun rejste på en almindelig voksenbillet. Desuden sagde personalet, der talte med Charlotte, at hun lignede en rejsevant 18-årig.«

Den forklaring køber moderen, Hanne Germundson, dog ikke.

»De kunne jo bare se i hendes pas. Der står, hvor gammel hun er. Desuden sagde hun flere gange til personalet, at hun rejste alene og skulle mødes med sin familie, som ventede på hende.«

Charlotte Germundson måtte udsætte sejlturen en dag grundet overbookingen og den medfølgende omvej.