Soldater har omringet Bobi Wines hus. "Vi er i alvorlige problemer", skriver præsident Musevenis udfordrer.

Præsidentkandidat Bobi Wine, der stiller op som oppositionens bud på en kommende leder i Uganda, siger fredag, at hans hjem er "under belejring" af soldater fra landets hær.

- Vi er under belejring. Militæret er hoppet over hegnet og har taget kontrol med vores hjem, skriver Bobi Wine på Twitter.

Han siger til nyhedsbureauet AFP, at han føler sig truet af soldaterne, der omringede hans hus, efter at han på et pressemøde klagede over valgsvindel ved torsdagens valg.

- Ingen af disse militære ubudne gæster taler med os. Vi er i alvorlige problemer. Vi er under belejring, lød det fra oppositionslederen fredag eftermiddag.

Siden omkring klokken 15 dansk tid har der været stille på hans twitterprofil.

Journalister, der tidligere fredag var taget til Bobi Wines hus for at overvære et pressemøde, blev afvist af sikkerhedsstyrker, der nægtede dem adgang, rapporterer tv-stationen CNN.

Det kommer samtidig med, at Uganda er ved at tælle stemmer efter torsdagens valg.

Med omkring halvdelen af stemmerne talt op har Bobi Wine indtil videre fået 29 procent, mens præsident Yoweri Museveni har taget føringen med knap 63 procent. Det oplyser landets valgkommission ifølge Reuters.

Bobi Wine hævder, at der er svindlet med optællingen og siger, at han har videooptagelser, der kan bevise det.

38-årige Bobi Wine - hvis rigtige navn er Robert Kyagulanyi og som er en af Ugandas mest populære musikere - har stor opbakning blandt landets unge.

Han ses som en af de få, der kan udgøre en reel trussel mod 76-årige Museveni, der er stillet op til genvalg efter 35 år på præsidentposten.

Valget har været præget af militærets voldsomme fremfærd over for oppositionen og dens tilhængere.

Inden Bobi Wine stemte torsdag, klagede han over, at politiet har forhindret de fleste af hans repræsentanter over hele landet i at observere valget.

Valgresultatet ventes klar inden for de næste dage.

