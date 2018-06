Fredag er der tilsyneladende problemer med betaling med Visakort i Storbritannien og flere andre steder i Europa.

Det skriver flere britiske medier, blandt andre BBC og Sky News.

Ifølge BBC bliver årsagen til problemerne i øjeblikket undersøgt.

Omfanget af problemerne står ikke klart på nuværende tidspunkt, men kortbrugere på tværs af Europa har på Twitter beklaget sig over, at deres kort er blevet afvist.

Big queues forming at Oxford Street cashpoints #visa #mastercard pic.twitter.com/HwroUcJfP7 — Andy Lloyd-Williams (@A_LloydWilliams) June 1, 2018

Didn't think I'd need to make this sign today #visa #visaoutage pic.twitter.com/M33obGCN0b — Matthew Daniel Nelson (@mdnphotovideo) June 1, 2018

Visa bekræfter over for Sky News, at der er ’en service forstyrrelse.’

'Visa oplever i øjeblikket en serviceforstyrrelse. Denne hændelse forhindrer, at nogle Visa-transaktioner i Europa behandles. Vi undersøger årsagen og arbejder så hurtigt som muligt for at løse situationen,' siger en talsmand fra Visa til tv-stationen.

Opdateres...