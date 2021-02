Mystikken breder sig efter en flyvetur fra Cincinnati i Ohio til Phoenix i Arizona i søndags.

Under flyvningen opdagede piloten på American Airlines flight 2292 nemlig noget, der kunne minde om en UFO.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt dem Fox News, som er kommet i besiddelse af en optagelse af radiokommunikationen mellem cockpit og kontroltårn.

Her fremgår det, at piloten blev bekymret for 'et langt cylinderformet objekt,' som pludselig kom susende over hovedet på ham.

Listen to the audio transmission from flight 2292. The pilot radioed around 1:00 p.m. CST that the UFO was flying right on top of them.

»Har I nogle mål heroppe? Vi har lige haft noget lige oven over os, som – jeg er ked af at sige det – ligner et langt cylinderformet objekt, som næsten ser ud som en krydsermissil-agtig ting, som bevæger sig virkelig hurtigt lige oven over os,« siger piloten på optagelserne.

Flyselskabet bekræfter hændelsen over for tv-stationen, men henviser til FBI for yderligere oplysninger.

Da Fox News får fat i en FBI-talsmand i Albuguerque lyder svaret:

»FBI er opmærksom på den rapporterede hændelse. Selvom vores politik er hverken at bekræfte eller benægte efterforskning, så arbejder FBI kontinuerligt sammen med vores føderale, statslige, lokale samarbejdspartnere for at dele efterretninger og beskytte offentligheden,« lyder det kryptisk i et skriftlige svar fra talsmand Frank Connor.

Den udefinerbare genstand viste sig, da flyet fra American Airlines søndag befandt sig over New Mexico.

Netop New Mexico er hjemsted for det militære testområde White Sands Missile Range.

Pressetalsmand for White Sands Missile Range, Scott Stearns, siger dog til Fox News, at der ingen øvelser var søndag.

Han hæfter sig desuden også ved, at der er over 600 kilometer mellem testcenteret og det sted, hvor piloten så genstanden.