USA er ramt af en sand ufo-bølge. Pentagon har bekræftet en række ekstraordinære optagelser af uidentificerede objekter, og en officiel rapport om uforklarlige hændelser er på vej.

CBS' hæderkronede, dybdeborende nyhedsprogram '60 Minutes' omhandlede forrige weekend uidentificerede, flyvende objekter.

»Vi har behandlet mange mærkelige historier i tidens løb, men nok ikke en, der er lige så mærkelig som denne,« sagde CBS-korrespondent Bill Whitaker.

'60 Minutes'-indslaget viser besynderlige optagelser foretaget af amerikanske militærfly i løbet af de seneste 20 år. Højtuddannede militærfolk er kommet i nærkontakt med objekter, som de ikke kan forklare.

Infrarøde kameraer på jagerfly har fanget adskillige optagelser af genstande, der bevæger sig på uforklarlige måder. Nu kommer en repport, der kigger nærmere på fænomenent.

Ryan Graves er tidligere pilot i den amerikanske flåde. Sammen med resten af en F-18-kampflyenhed oplevede han talrige uforklarlige hændelser, mens de var i luften.

»Vi så disse objekter næsten hver dag flere år i træk fra 2014 ud for kysten ved Virginia Beach,« siger Ryan Graves til CBS.

F-18-flyene havde dengang netop fået opdateret deres infrarøde kameraer. Så deres oplevelser er optaget på film.

»Det er meget svært for mig at forklare, hvad det er, vi ser. Det drejer sig både om rotation, højde og fremdrift. Jeg aner simpelthen ikke, hvad det er, vi har filmet.«

Nye billeder af uidentficerede, flyvende objekter. Pentagon har bekræftet billedernes rigtighed

De amerikanske piloter vurderede dengang, at det, de så, kunne være en af tre ting: Hemmeligholdt amerikansk teknologi, fjendtlige spionenheder eller noget, der ikke er af denne verden.

Det officielle USA har i årtier valgt ikke at forholde sig til sådanne uforklarlige optagelser. Men i august 2020 oprettede regeringen taskforcen Unidentified Aerial Phenomena Task Force. En enhed, der skal prøve at forklare det uforklarlige.

»Alt, hvad der befinder sig I amerikansk luftrum, er en mulig trussel. Jeg mener, vi bliver nødt til at tage disse hændelser alvorligt. Nogle af mine kolleger i Senatet er meget optaget af emnet, andre fniser, når vi taler om det. Men vi må ikke lade fordomme stå i vejen for at søge svar på afgørende spørgsmål,« siger Floridas republikanske senator, Marco Rubio, til Washington Post.

Højt respekterede aviser som New York Times, Washington Post og The New Yorker har også kastet sig over uforklarlige objekter. Interessen for ufoer forventes at stige yderligere, når Kongressen i løbet af juni offentliggør en rapport om emnet, der ventes med stor spænding.

Det forvenets at endnu flere videoer og billeder offenmtliggøres, når en længe ventet rapport offentliggøres i juni måned.

John Ratcliffe, tidligere direktør for den amerikanske efterretningstjeneste, sagde følgende på Fox News, da han blev spurgt om rapportens indhold:

»Vi taler om objekter, der er blevet observeret af højt trænede militærpiloter. Disse hændelser er helt ærligt svære at forklare. Objekternes bevægelser er radikalt anderledes end dem, vores maskiner kan præstere. De bryder lydmuren uden selv at afgive lyd, og det er vel at mærke ikke bare vidnesbyrd fra øjenvidner. Vi har mange optagelser af disse fænomener.«

Flere amerikanske kilder fremhæver muligheden for, at det kan være fjendtlige spionenheder, der benytter en teknologi, der endnu ikke er offentliggjort. Men det tror Henrik Ø. Breitenbauch, seniorforsker med speciale i forsvar og sikkerhed ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, ikke på:

»Det er ikke sandsynligt, at kineserne eller russerne har teknologi, der er amerikanerne så overlegen. Hvis det er noget militært, så er det nok snarere amerikanerne, der har et ikkeoffentliggjort projekt i gang,« siger Henrik Ø. Breitenbauch til B.T.

Dette afvises i '60 Minutes'-programmet af tidligere forsvarschef Christopher Mellon, der gjorde tjeneste under præsidenterne Bill Clinton og George W. Bush.

»Hvis et sådant hemmeligt program var blevet sat i søen, så ville jeg kende til det. Det er ikke amerikansk militær, der står bag det, I ser,« siger Mellon til CBS.

Men hvad er det så, piloterne ser? Henrik Ø. Breitenbauch har et bud:

»Jeg tror, det er en form for støj fra nye former for sensorformater såsom computersystemer og forskellige former for radarer. Ting, vi har sat i verden for bedre at kunne se, hvad der er derude. Lidt ligesom at billedet ikke altid står knivskarpt på et tv. Fordi det er så fascinerende, kan vi ikke lade være at forestille os hvad som helst. Men ofte er den enkleste løsning også den rigtige,« siger den danske forsker til B.T.

Han påpeger, at den pludselige store interesse for ufoer også kan handle om politiske vinde i tiden. Og det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, at de amerikanske regeringstiltag på området alle er blevet til, mens Donald Trump var præsident.

Trump-administrationen var åben for ganske mange konspirationsteorier. Ufoer og behovet for at udvikle våben over for ukendte fjender passer udmærket ind i denne tankegang.

Under alle omstændigheder må det konstateres, at ufoer er tilbage i mainstreamnyhederne på en måde, de ikke har været siden 1970erne, og flere amerikanske eksperter inklusive tidligere efterretningschef John Ratcliffe siger, at den forestående senatsrapport vil ryste mange, når den udkommer.

'60 Minutes' har talt med to piloter fra den amerikanske flåde, der for første gang fortæller om deres oplevelse, da de stødte på et trekantet, lysende og blinkende objekt ud for kysten ved San Diego i 2004.

»Jeg har aldrig haft noget ønske om at komme på landsdækkende tv. Jeg fortæller kun det her, fordi det har gjort stort indtryk på os, der var der,« fortæller tidligere kommandørløjtnant Alex Dietrich til CBS.

»Det, vi mødte, lignede lidt en Tic Tac-pastil. Objektet var af samme størrelse som vores jagerfly. Det lyste og blinkede, men bevægede sig helt uforudsigeligt. Vi var ikke bevæbnede, og jeg følte mig presset. Havde jeg været alene på mission, så tror jeg ikke, jeg havde fortalte det til nogen, for folk griner jo bare. Det gjorde de også tilbage på basen dengang.«

Langt de fleste videnskabsfolk afviser fortsat pure, at der skulle være aliens i vores midte. Som Henrik Ø. Breitenbauch siger til B.T, så er det pudsigt, at disse fremmede væsener netop skulle opholde sig ud for USAs kyster.

Men tidligere forsvarschef John Ratcliffe siger til Fox News, at der er langt flere uforklarlige hændelser globalt, end vi kender til.

Der er også videnskabsfolk, der er begyndt at tvivle på, om der kan være noget om snakken – hvad det så end er, vi ser:

»Jeg har altid modstået konspirationsteoretikerne, når det gælder ufoer. Min antagelse er, at verdens regeringer ikke aner, hvad vi har med at gøre, og at de forsøger at dække over egen uvidenhed. Men hvad nu, hvis det viser sig, at der virkelig er noget uforklarligt og fremmed, og at man har fortiet denne viden for offentligheden i årtier. Befolkningen ville med rette kunne sige, at man har løjet for os, og det vil være undergravende,« siger Oliver Wendt, professor i international sikkerhed ved Ohio State University, til New York Times.

Det er svært ikke at fnise lidt, når man behandler emnet identificerede, flyvende objekter. Måske er denne genopblomstring af ufo-feberen allermest et udtryk for vores egen dybe fascination af meningen med egen eksistens og vores lille planets rolle i et uendeligt stort univers. Måske.