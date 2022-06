Lyt til artiklen

Uffe Ellemann-Jensen formåede noget, som de færreste danske politikere kommer til at opnå.

Det mener Mads Fuglede (V), der sætter ord på den betydning, som den tidligere udenrigsminister havde for Danmarks ansigt udadtil.

Uffe Ellemann-Jensen døde natten til søndag efter længere tids sygdom. Han blev 80 år.

Mads Fuglede er medlem af Folketinget for Venstre, uddannet historiker og har arbejdet som USA-analytiker for flere medier.

Mads Fuglede så meget op til Uffe Ellemann-Jensen. Foto: Folketinget Vis mere Mads Fuglede så meget op til Uffe Ellemann-Jensen. Foto: Folketinget

»Hvis man nogensinde bliver i tvivl om, hvor meget han har betydet for Danmarks status ude i verden, så skal man tage en tur til Estland, Letland eller Litauen,« forklarer Mads Fuglede.

Mads Fuglede rejser ofte til Baltikum på grund af sit arbejde, og når navnet Uffe Ellemann-Jensen bliver nævnt, så er man ikke i tvivl, hvem det er.

»Alle politikere kender ham. De ved, hvad han stod for. De ved, hvad han har gjort for deres lande.«

Uffe Ellemann-Jensen kæmpede for Letlands, Estlands og Litauens selvstændighed i begyndelsen af 1990'erne.

»Han har haft en enorm betydning for Danmark,« tilføjer Mads Fuglede.

Mads Fuglede forklarer, at Uffe Ellemann-Jensen aldrig tvivlede på sine egne evner, og han var aldrig præget af, at Danmark er et lille land.

»Lige meget hvem, han snakkede med, så tænkte han aldrig over, at vi er et lille land. Han var altid en ligemand med dem, han snakkede med,« forklarer Mads Fuglede.

Uffe Ellemann-Jensen med sin hjemmelavet EU-nummerplade for godt 13 år siden. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Uffe Ellemann-Jensen med sin hjemmelavet EU-nummerplade for godt 13 år siden. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Mads Fuglede fortæller, at Uffe Ellemann-Jensen havde en stor betydning for Mads Fugledes egen politiske karriere.

»Jeg voksede op med den kolde krig, som påvirkede os alle meget. Dengang handlede det ikke om uvenskab, men om liv, der ville ophøre.«

»Men det var politikere som Uffe Ellemann-Jensen, som forsvarede ideen om Vesten, og han viste et stort lederskab i den tid,« siger Mads Fuglede.

Mads Fuglede nævner afslutningsvis, at Uffe Ellemann-Jensen formåede noget, som de færreste danske politikere kommer til at opnå.

»På en eller anden underlig måde formår han at blive større udenfor Danmark, end han var i Danmark.«

»Det er der ikke mange danske politikere, der kan prale med, at de er det,« siger Mads Fuglede.