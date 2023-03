Lyt til artiklen

Det ser fuldkommen vanvittigt ud. Den lille bil kommer pludselig flyvende ud af ingenting.

Men på nærmest mirakuløs vis undslipper både føreren af bilen, en lille Fiat 500, og hans passager alvorlig tilskadekomst.

Episoden fandt sted i september 2022 i Carleton i North Yorkshire i England, og i fredags kom den så for retten. Det rapporterer lokalavisen Craven Herald.

Her blev føreren, en 20-årig mand, kendt skyldig i kørsel uden fornøden omhu og opmærksomhed.

Det kostede syv strafpoint på kørekortet samt en bøde på i alt £623. Det svarer til cirka 5.300 kroner.

Undervejs i retsbehandlingen afspillede man det videomateriale, som du kan se herover.

I retten kom det desuden frem, at passageren mistede bevidstheden undervejs i ulykken men vågnede, mens den stadig snurrede rundt. Begge undslap uden alvorlige skader.

Den unge mand ville i retten ikke erkende at have kørt for hurtigt, sådan som et vidne ellers havde ment. Men han erkendte, at han havde mistet kontrollen over sit køretøj.

Den tiltaltes advokat fremførte på vegne af sin klient argument om, at flere omstændigheder i fællesskab havde forårsaget ulykken, heriblandt lokationen og vejens layout.

»Han kørte på vejen, og der kom et andet køretøj i den modsatte retning. Han tog skridt for at undgå en kollision. Under de særlige omstændigheder begyndte han at miste kontrol over bilen. Han røg af vejen og kom til standsning ved siden af vejen,« siger advokaten Keith Blackwell.

Efter ulykken er den tiltalte, som erklærede sig skyldig i tiltalen, fortsat med at køre bil uden yderligere episoder, oplyser advokaten desuden.