En helt ufattelig tragedie ramte mandag middag Borrbystrands Camping i Skåne, Sverige.

Her blev flere gæster vidner til, at en lille dreng på under et år blev påkørt af en personbil.

Det skriver Lokaltidningen.se.

Drengen blev fløjet til Skånes universitetshospital i Lund, men hans liv stod ikke til at redde.

Ved du noget om sagen, så hører B.T. gerne fra dig. Kontakt 1929@bt.dk

Ulykken skete, da en udenlandsk familie skulle forlade campingpladsen, hvor de havde holdt ferie.

Her satte et familiemedlem til barnet sig ind i sin bil og begyndte at bakke.

Bag bilen lå det lille barn, som blev kørt over.

Familiemedlemmet troede, at barnet var hos sin mor.

Ulykken har skabt choktilstande omkring campingpladsen, hvor flere af dem, der så ulykken, har fået krisehjælp.

Det fortæller Fredrik Persson, der er ansvarlig for campingpladsen.

»Alle er selvfølgelig i chok, men efter omstændighederne har folk det godt. Vores tanker går lige nu til familien,« siger Fredrik Persson til Lokaltidningen.se.

Hvilket land, familien kom fra, melder historien endnu intet om.