En voldsom eksplosionsagtig brand har kostet mindst otte personer livet i Scottsboro, Alabama i USA.

Branden brød ud i en lang række både, der var fortøjet ved Tennessee-floden ved Scottsboro, natten til mandag. Mindst 35 af bådene gik til i flammerne.

Det skriver flere amerikanske medier - heriblandt nyhedsbureauet AP.

Brandchefen i Scottsboro, Gene Necklaus, bekræfter over for AP, at branden har kostet en række personer livet.

»Og det tal kan komme til at stige, da vi ikke ved, hvor mange, der var på bådene, som sank,« forklarer Gene Necklaus om tragedien.

Det skal have været voldsomme scener, der udspillede sig i Scottsboro natten mandag, lokal tid.

Adskillige både lå fortøjet ved en kaj på floden, da branden brød ud.

Kajen stod hurtigt i flammer og kollapsede, hvilket gjorde det nærmest umuligt for de mange bådejere, der var om bord eller sov i deres både, at flygte fra de voldsomme flammer, som skal have brændt med eksplosionskraft, forlyder det.

Det betød, at flere om bord på bådene blev nødt til at springe i det kølige vand for at redde sig fra flammerne.

Derfor er mindst syv personer også indlagt med skader som konsekvens af enten ilden eller det kølige vand.

Da branden rasede, drev adskillige både fra kaj, mens andre sank.

Og derfor er otte omkomne personer muligvis ikke det reelle tabstal, forklarer brandchefen.

Dykkere er mandag i fuld gang med undersøge de mange vrag for potentielle døde. Og derfor kan det ikke udelukkes, at flere har mistet livet.

»Vi vågnede op til lyden af skrig og små pop-lyde. Da vi vågnede, kunne vi se det røde gennem vinduet,« forklarede Mandy Durham, som lå og sov i en nærliggende båd, da branden brød ud.

»Inden for 15 til 20 minutter var hele kajen i flammer. Alle de her både har propan- eller gastanke, og det giver rigtig mange flammer. Vandet var det eneste sted, folk kunne flygte. Det ekstremt synd. Det er forfærdeligt,« uddyber hun.

Nu pågår oprydnings- og bjærningsarbejdet på stedet, men på grund af de voldsomme scener og mange bådvrag i vandet, forventes det at tage adskillige dage.