Naboerne undrede sig godt nok over, hvad der var blevet af Anthony Todts familie. Deres idylliske hus, opført af Disney-koncernen i byen Celebration i Florida, USA, stod nemlig tomt.

Men onsdag blev det afsløret af politiet. Da de åbnede døren til huset, fandt de ligene af fire mennesker og en hund!

Den 44-årige Anthony Todt afslørede, at han havde dræbt sin kone, deres tre børn og deres hund.

Kroppene så ud til at have ligget i hjemmet i adskillige uger, oplyste politichefen Russ Gibson på en pressekonference.

Selv om de ikke er identificeret endnu, er politiet overbevist om, at der er tale om hans kone, den 42-årige Megan, og parrets tre børn, Alek på 13, Tyler på 11 og Zoe på 4 år.

De er blevet dræbt i slutningen af december, lyder det fra efterforskerne. Det skriver New York Post.

»Jeg kan personligt ikke forstå, hvad der kan få en person til at begå en så rædselsvækkende handling,« siger Gibson.

Anthony Todt kan se frem til en sigtelse for drab.

De, som kender familien, beskriver dem som kærlige forældre. Men det viser sig, at de havde økonomiske problemer.

Politichef Gibson ville ikke oplyse, hvordan ofrene blev dræbt. Todts eventuelle motiver stod heller ikke klart.

Sheriffens kontor havde fået mange henvendelser den sidste tid. Folk undrede sig over, hvad der var sket med familien.

Politiet kørte ud til hjemmet flere gange, men kørte igen, da ingen lukkede op, når de ringede på dørklokken.

»Det er ikke usandsynligt at antage, at ligene var derinde. De var i hjemmet hele tiden, indtil vi opdagede dem i mandags,« sagde Gibson.

Sheriffen vidste, at familien ofte var ude at rejse.

Familien stammede fra Connecticut, hvor faren arbejdede på hverdage for så at køre hjem til familien i weekenden.

Men billedet af en sød og venlig familie begyndte at krakelere i denne uge.

Farens licens til at praktisere fysioterapi blev inddraget i september, og i sidste uge begyndte ejerne af klinikken i Connecticut processen for at få ham smidt ud.

Også det smukke hjem i Florida var på vej til at ryge sig en tur. Parret havde den 22. december fået besked på at fraflytte.

Oven i alt det kom, at myndighederne efterforskede faren for bedrageri.