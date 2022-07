Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det lyder som noget fra en superheltefilm, men det er så virkeligt, som det overhovedet kan blive.

Mandag i sidste uge reddede det 25-årige pizzabud Nicholas Bostic fra USA nemlig hele fem børn ud af et brændende hus.

Det skriver People.

Pizzabuddet kom kørende forbi det brændende hus ved midnat og fik med sine råb vækket fire børn, som han herefter hjalp ud.

Det stoppede dog ikke her, for de fire børn, som var i alderen fra et til 18 år, fortalte Nicholas Bostic, at der muligvis stadigvæk var en 6-årig inde i huset.

Uden at tøve stormede han ind i den brændende bygning, og med sin trøje viklet om munden og næsen løb han op af trappen og fandt barnet.

Den tykke røg gjorde dog, at han ikke kunne finde frem til døren, hvor han kom ind, så han søgte ovenpå igen.

Her slog han et vindue i stykker og hoppede ud med barnet, som han sørgede for landede sikkert.

Dele af den heroiske redningsaktion er fanget af politiets kropskamera, som optager det øjeblik, hvor Nicholas Bostic kommer ud med det sidste barn.

Han falder om i græsset og modtager behandling. Men på trods af sine egne kvaler bekymrer han sig stadig mest om børnene.

»Er babyen okay? Please, fortæl mig at babyen er okay,« spørger han, mens en af ambulanceredderne siger, at han har gjort det godt.

Nicholas Bostic blev straks fragtet til hospitalet for at blive behandlet for kraftig røgforgiftning og snitsår på armen. Han blev udskrevet onsdag.

Heltedåden er bestemt heller ikke gået myndighedernes næse forbi.

»Nicholas Bostics heroiske handlinger reddede liv. Hans uselviskhed under denne hændelse er inspirerende, og han har imponeret mange med sit mod, vedholdenhed og ro i så farefuld en situation. Lafayette Politi og den ærede borgmester Tony Roswarski er evigt taknemmelige for Nicholas' indgriben og vil gerne offentligt anerkende ham for hans handlinger,« har politiet delt i en erklæring.

Derfor vil der også være en officiel hyldestceremoni af Nicholas Bostic, ligesom der også allerede er stablet en GoFundMe-indsamling på benene, der skal hjælpe ham med at dække hospitalsomkostningerne.

Den er allerede på over én million kroner.