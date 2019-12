»Vi har aldrig sagt til politiet eller andre, at de ikke kunne svømme«.

Sådan lyder det fra den britiske kvinde, Olubunmi Diya, nu enke og mor til to afdøde børn på ni og 16 år.

Hun mistede første juledag sin mand og to børn i en pool på et spansk ferieresort. Det skriver BBC.

Udtalelsen kommer på baggrund af, at flere medier har rapporteret, at ingen af tre omkomne svømme. Oplysningen skulle en søster til den omkomne 9-årige og hendes far have givet til efterforskerne.

Olubunmi Diya mener istedet, at der skulle være tale om en fejl ved poolen, som har gjort det vanskeligt for de omkomne at svømme i vandet.

Juleaftensdag kom den 9-årige pige i problemer i poolen under familieferien på Club La Costa World nær Malaga.

Hendes far og den 16-årige dreng forsøgte at komme hende til undsætning, men redningsaktionen endte med at koste dem livet. Heller ikke pigens liv stod til at redde.

Siden har efterforskere forsøgt at finde ud af, hvordan tragedien kunne ske.

Her ses poolen, hvor tre medlemmer af samme familie mistede livet 25. december 2019. Foto: JON NAZCA Vis mere Her ses poolen, hvor tre medlemmer af samme familie mistede livet 25. december 2019. Foto: JON NAZCA

Fokus var i første omgang rettet mod en pumpe, der renser vandet i swimmingpoolen, idet pigens badehat sad fast i pumpen og andre af hotellets gæster oplevede, at der var understrøm i poolen.

Men ifølge hotellets ejer, var der i stedet tale om en 'tragisk ulykke'.

Olubunmi Diya selv var ikke til stede under faderens mislykkede redningsaktion. Hun var løbet efter hjælp, og da hun kom tilbage lå de alle under vandet.

Poolen er igen åben for hotellets gæster, efter den er blevet undersøgt og ‘frikendt’ for fejl.