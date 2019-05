Slovakiet havde ved europaparlamentsvalget i 2014 den laveste stemmeprocent i EU. Lørdag går de igen til valg.

De slovakiske vælgere stemmer - ligesom vælgerne i Malta, Letland og Tjekkiet - lørdag ved det igangværende europaparlamentsvalg.

I virkeligheden er det dog nok de færreste stemmeberettigede slovakker, der rent faktisk får taget turen til stemmeboksen.

Kun 13 procent kom afsted ved europaparlamentsvalget i 2014, og det var den laveste stemmeprocent på tværs af hele EU.

Ved lørdagens valg ventes det socialdemokratiske regeringsparti, Smer-SD, at vinde størstedelen af stemmerne i det centraleuropæiske land.

Meningsmålinger viser også, at det stærkt nationalistiske højrefløjsparti Folkets Parti - Vores Slovakiet står til at kunne juble. Partiet, der har 14 sæder i det hjemlige parlament, står således til at sikre sig en plads i EU-Parlamentet.

Det vil i så fald være første gang for partiet.

Partiets medlemmer benytter ifølge nyhedsbureauet AP ofte typisk nazistiske hilsener. De opfatter Nato som en terrorgruppe og ønsker at forlade EU.

/ritzau/AP