Hæderkronede britiske aviser som The Guardian og The Independent har kastet sig ind i sagen om den 47-årige brite Phil Russel, der står til udvisning af Danmark.

Phil Russell arbejder og bor i Danmark med sin danske forlovede, Rikke Sørensen.

Men for nylig modtog han et brev fra de danske udlændingemyndigheder, der har vendt op og ned på parrets liv.

Phil Russell har fået en måned til at forlade Danmark, skriver The Independent.

Årsag?

Phil Russell har overskredet en deadline med fire dage. Han har efter brexit overset en regel om, at han skulle indsende oplysninger til de danske udlændingemyndigheder om sin bopæl i Danmark for at forny sin opholdstilladelse.

Phil Russell flyttede til Danmark i oktober 2020, tre måneder før overgangsperioden i forbindelse med brexit udløb i december 2020.

I maj i år klagede han over, at han stod til udvisning, fordi han havde overskredet den pågældende deadline med fire dage.

Phil Russell og hans danske forlovede.

Han mener, at udvisningen er ude af proportioner med forseelsen. Men hos de danske udlændingemyndigheder er der ingen kære mor. De fastholder, at Phil Russells skal udrejse.

I sidste uge modtog han besked om, at hans klage var blevet afvist.

»Du skal forlade Danmark senest en måned fra dags dato, hvilket betyder ikke senere end 6. december 2022. Som en konsekvens af vores afgørelse, har du ikke længere ret til at arbejde i Danmark uden en arbejdstilladelse. Derfor vil vi informere din arbejdsgiver om afgørelsen,« hed det i den afgørelse, som Phil Russell modtog.

»Jeg er fuldstændig knust. Jeg har allerede været igennem 11 måneders helvede, som ingen udsigt har til at slutte, bortset fra at jeg skal deporteres. Det betyder, at jeg kommer til at miste mit job, mit hjem, min forlovede og bliver smidt tilbage til London,« siger han til The Guardian.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i Danmark har sendt tre breve til Phil Russell og personer, som stod i samme situation som ham i forbindelse med brexit, med advarsler om, at de stod til udvisning, hvis de ikke levede op til de nye regler.

I brevene gjorde SIRI 19.000 briter opmærksomme på, at de skulle udfylde en ny ansøgning om opholdstilladelse for at kunne blive i Danmark.

Herhjemme er Venstres Mads Fuglede gået ind i sagen og har rejst den over for fungerende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad.

»Jeg ved, at han missede en tidsfrist, men vi er nødt til at se politisk på dette og sikre, at der er spillerum for Russell og andre som ham. Dette var ikke meningen, da vi godkendte loven,« siger Mads Fuglede til The Guardian.