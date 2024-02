USA vil nu fremsende et forslag til afstemning i FNs Sikkerhedsråd.

Forslaget vil blandt andet argumentere for, at Israel ikke skal have lov til at gennemføre en landoperation i Rafah.

Det skriver Reuters, der hæver at have set teksten i forslaget.

En landoperation i Rafah vil, ifølge USA, skade civilbefolkningen yderligere og potentielt flytte krigen til andre nabolande.

Forslaget opfordrer også til en våbenhvile mellem Israel og Hamas.

En våbenhvile der skal træde i kraft så 'hurtigt som muligt'.

Sikkerhedsrådet skal tirsdag stemme om et udkast til en resolution om en øjeblikkelig våbenhvile i Gaza. Et udkast som Algeriet står bag.

Det var ventet, at USA ville nedlægge veto mod udkastet, men nu er amerikanerne så i stedet kommet med deres eget udkast.