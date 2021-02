En forsker, der var med til at revolutionere testberedskabet under coronapandemien, er død.

Der er tale om den 51-årige Andrew Brooks, der forskede ved Rutgers Universitet lidt uden for New York. Han gik bort den 23. januar af uransagelige årsager, og dødsfaldet beskrives som pludseligt og overraskende af New York Post.

Brooks var den førende forsker i udviklingen af den første hurtigtest, som kan købes og benyttes i hjemmet.

Testen blev hastegodkendt tilbage i april, og blev taget i brug allerede i maj. Mere end fire millioner af disse hurtigtests er blevet benyttet, og sidenhen er mange andre hurtigtests også blevet udviklet.

Guvernøren i delstaten New Jersey, Phil Murphy, kaldte ham for en af statens ukendte helte under et pressemøde i sidste uge:

»Vi kan ikke takke Andy nok for det, som han har udrettet i løbet af sin karriere. Han har uden tvivl reddet liv. Han vil blive savnet af mange.«

Stifteren af RUCDR, verdens største universitetsbaserede biobank, Jay Tischfield, har i en pressemeddelelse udtalt, at Andrew Brooks vil blive husket:

»Han vil blive husket i miljøet af forskere, hvis forskning han faciliterede gennem mange år.«

Andrew Brooks havde en doktorgrad i neurologi, var medforfatter til mere end 70 forskningsrapporter og spillede en nøglerolle i mange større forskningsprojekter vedrørende sygdomme.

Han efterlader sig sin kone og tre børn.