Efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus indleder i næste uge de offentlige høringer i forbindelse med en eventuelt forestående rigsretssag mod USA's præsident, Donald Trump.

Det oplyser udvalgsformand Adam Schiff ifølge CNN.

Ifølge Adam Schiff er der planlagt tre høringer i næste uge. Onsdag skal diplomaten Bill Taylor afhøres i udvalget. Det samme skal George Kent, der er embedsmand i udenrigsministeriet.

Fredag er der planlagt en høring med USA's tidligere ambassadør i Ukraine Marie Yovanovitch.

Sidstnævnte betegnes som en central skikkelse i efterforskningen, der kan ende med en rigsretssag mod Donald Trump.

Hun har blandt andet sagt, at hun har følt sig truet af præsidenten.

Formålet med høringerne er at afklare, hvorvidt Donald Trump har forsøgt at presse den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, til at iværksætte en undersøgelse af demokraten Joe Biden og dennes søn.

Joe Biden betragtes som en af favoritterne til at blive Demokraternes kandidat ved præsidentvalget næste år.

Efterforskningen har været i gang i et stykke tid, men høringerne er hidtil foregået for lukkede døre.

Næste uges åbne høringer vil foregå i efterretningsudvalget. Her vil både Republikanerne og Demokraterne få 45 minutter til at stille spørgsmål.

