Mere end 60 personer omkring Donald Trump - regeringen, familie og forretningsforbindelser - vil blive bedt om at udlevere dokumenter i den undersøgelse, som et udvalg i Repræsentanternes Hus tager hul på mandag.

Jerrold Nadler, der står i spidsen for udvalget, ønsker en bred efterforskning af præsidenten for korruption, magtmisbrug og hindring af rettens gang.

»Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få fat i beviser,« siger Nadler i et interview med tv-stationen ABC.

»Det står helt klart, at præsidenten har lagt hindringer i vejen for rettens gang,« fortsætter han.

Jerrold Nadler står i spidsen for det udvalg i Repræsentanternes Hus, der nu tager hul på en undersøgelse af præsident Donald Trump. Foto: SAUL LOEB/AFP/RITZAU SCANPIX

Donald Trump kalder eksempelvis specialefterforsker Robert Muellers arbejde for en heksejagt, ligesom han prøvede at standse efterforskningen af sin første nationale sikkerhedsrådgiver Michel Flynn.

Trump skabte desuden postyr, da han fyrede FBI-chefen James Comey og efterfølgende begrundede fyringen med, at han var frustreret over Robert Muellers efterforskning af mulig russisk indblanding i præsidentvalget i 2016.

Blandt personerne, der nu vil blive bedt om at aflevere dokumenter, er præsidentens søn Donald Trump Jr., Trump-koncernens finansdirektør, Allen Weisselberg og den tidligere stabschef John Kelly.

Jerrold Nadler mener ikke, at Muellers efterforskning er tilstrækkelig. Ligesom andre demokrater i Kongressen mener han, at efterforskningen må være bredere.

Foto: ERIK S. LESSER/EPA/RITZAU SCANPIX

Flere kommentatorer mener, der vil komme meget mere frem om lovbrud ved at undersøge Trumps finanser og forretninger nærmere.

Ligesom lederen af Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, vægrer Nadler sig dog for at tale om en rigsretssag mod præsidenten, og han gør det klart, at man er langt fra at træffe en sådan vidtgående beslutning.

Men han siger samtidig, at det er vigtigt med efterforskningen, idet det republikanske flertal i de første to år af Trumps præsidentperiode beskyttede præsidenten mod alt, hvad der lugtede af en undersøgelse.

Selv hævdede Trump søndag på sit yndlingsmedie, Twitter, at der ikke er noget at komme efter.

'Jeg er en uskyldig mand, der forfølges af nogle meget slemme, modstridende og korrupte folk i en heksejagt, der er ulovlig, og som aldrig burde have været påbegyndt - bare fordi jeg vandt valget,' skriver han.

Donald Trumps tidligere rådgiver Michael Cohen var 27. februar genstand for en åben høring i Repræsentanternes Hus

Her afslørede han flere detaljer om sin tid hos Trump og kaldte ham samtidig for en 'racist, løgner og bedrager'.

»Vi lærte fra Cohens vidneudsagn, at han direkte har involveret præsidenten i adskillige forbrydelser. Både mens Trump gik efter at få præsidentposten, og mens han har siddet i Det Hvide Hus. Vi har ikke alle fakta endnu, men vi skal det undersøgt grundigt,« siger Jerrold Nadler til ABC.