200 millioner dollar – eller 1,4 milliarder kroner.

Omtrent så mange penge er Hyundai og Kia gået med til at betale en række amerikanske forbrugere, der i et gruppesøgsmål har slæbt de to bilproducenter i retten.

En alvorlig sikkerhedsbrist i visse Hyundai- og Kia-modeller har nemlig gjort dem meget lette at stjæle, skriver The Verge.

I videoer på det sociale medie TikTok har flere brugere demonstreret, at det kan lade sig gøre med intet andet end et USB-kabel.

'Kia Challenge' er den virale tendens blevet døbt – altså Kia-udfordringen, der går ud på at filme, mens man stjæler en bil.

Det har forårsaget en pludselig og markant stigning af biltyverier i USA, hævder myndigheder i flere byer.

En amerikansk bilmyndighed peger på TikTok-videoerne som værende direkte årsag til 14 trafikuheld og otte dødsfald i USA.

Biltyvene har haft relativt frit spil, fordi mange Hyundai og Kia-biler produceret mellem 2015 og 2019 ikke har en elektronisk startspærre, der forhindrer, at man kan starte bilen uden en nøgle i tændingen.

Der er ikke foretaget en national optælling over, hvor mange Kia- og Hyundai-biler, der er blevet stjålet i USA.

I Milwaukee hævder politiet, at tallene steg fra henholdsvis 469 og 426 i 2020 til 3557 og 3406 i 2021, hvor 'Kia Challenge' brød ud på sociale medier, skriver NPR.

Før retssagen er bilproducenterne blevet truet med søgsmål fra flere sider, og de har op til forliget gjort mange forsøg på at udbedre fejlen.

Blandt andet ved at tilbyde en gratis softwareopdatering til bilerne, der får bilalarmen til at lyde i et minut fremfor 30 sekunder og desuden stiller krav til, at der er en nøgle i tændingen, før bilen kan startes.

Derudover har brugerne kunne tilkøbe sikkerhedsinstallationer.