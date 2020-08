Det fashionable, femstjernede Hotel Ritz i London er blevet udsat for en række udspekulerede svindelforsøg.

Det store spørgsmål er nu, om det hele er et insiderjob.

Den del kommer vi til, men først er det nødvendigt at forstå, hvad der er sket.

Svindelen blev ifølge BBC første gang registreret hos hotellet 12. august og vedrørte flere personer, der havde booket bord – enten til te eller til middag i hotellets Michelin-restaurant.

Foto: CARL COURT Vis mere Foto: CARL COURT

Bordene på The Ritz hænger ikke på træerne, hvorfor de forventningsfulde gæster havde bestilt et godt stykke tid i forvejen.

En af dem – en dame, der havde reserveret tid til te – blev ringet op dagen før.

Kendte alle detaljer

Det var fra hotellet, som blot ringede for at bekræfte hendes reservation.

De var bekendt med alle detaljer: hvilken dato hun havde booket, hvor mange gæster hun havde booket til, samt hvornår hun havde foretaget bookingen.

Desuden så det ud til, at nummeret, der blev ringet fra, var hotellets rigtige nummer.

Hotellet bad afslutningsvis kvinden om at oplyse sine kreditkortoplysninger for at bekræfte reservationen.

Kvinden fik herefter at vide, at kortet var blevet afvist, og hun blev derfor bedt om at udlevere kortoplysninger til et andet kort, hvilket hun gav dem.

Herefter lagde hun på fuld af forventning over sin afternoon tea dagen efter i hotellets pompøse omgivelser.

Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Foto: TOLGA AKMEN

Med kvindens kortoplysninger forsøgte svindlerne nu at foretage indkøb for 1.000 pund – 8.200 kroner – på Argos, som er en katalogvirksomhed, der sælger alt fra elektronik til tøj, ure og smykker, hårde hvidevarer og meget andet.

Kvindens bank opdagede de besynderlige og impulsive indkøb og tog affære.

Det fik dog ikke svindlerne til at stoppe. De ringede nu til kvinden igen og udgav sig denne gang for at være hendes bank.

De fortalte, at de var klar over, at nogen havde misbrugt hendes kort, og at hun nu – for at annullere de køb, der var foretaget – skulle give dem den sikkerhedskode, hun havde modtaget over sms.

En anden kvinde fortæller til BBC, at hun blev udsat for præcis samme svindelnummer.

Iværksat en undersøgelse

Og nu tilbage til det indledende spørgsmål: Er det hele så et insiderjob? Er der en eller flere ansatte på det luksuriøse hotel, der udnytter sin adgang til bookingsystemet og videregiver vigtig viden til svindlerne?

Lige nu ved The Ritz ingenting, men de oplyser, at de har iværksat en undersøgelse, der skal klarlægge, hvordan svindlerne har fået fat i oplysningerne på deres kunder.

Desuden har hotellet sendt en mail ud til alle deres gæster, hvori de understreger, at man 'aldrig vil blive kontaktet over telefonen og blive bedt om at udlevere kreditkortoplysninger i forbindelse med at bekræfte en booking'.

Det vides ikke, hvor mange personer det er lykkedes svindlerne at narre med deres udspekulerede nummer.