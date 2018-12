Hvis den franske regering troede, at den afmonterede protester ved at udsætte afgifter, tog den fejl.

Efter flere ugers protester og uro i Frankrig gav regeringen tirsdag den indrømmelse, at en række forhøjelser af afgifter på blandt andet fossile brændstoffer udskydes i seks måneder.

Men det er næppe nok til at tilfredsstille bevægelsen "gule veste", der har præget demonstrationerne mod afgifterne.

- Det er et første skridt, men vi stiller os ikke tilfreds med krummer, siger Benjamin Cauchy, der har været repræsentant for "gule veste" i dialogen med regeringen.

Bevægelsen udspringer af utilfredse bilister, der føler, at afgifterne er en klapjagt på dem. Det er særligt uden for de store byer, at protesterne startede.

Ved de første demonstrationer tog de vrede bilister den gule vest, som fransk lovgivning kræver, at alle bilister har i bilen, på.

Den har siden været et symbol på protesterne. De er siden vokset til at inkludere andre gruppers utilfredshed med præsident Emmanuel Macron.

Efter regeringen tirsdag fremlagde sin udskydelse af afgifterne, var der fortsat protester.

I byen Aubagne overtog demonstranter indkørslen til en betalingsvej og lod bilister køre på vejen gratis.

I den store havneby Marseille, der ligger ud til Middelhavet, har en ny gruppe sluttet sig til uroen. Her var der sammenstød mellem politiet og vrede studerende.

Studerende har blokeret eller forstyrret over 100 skoler på tværs af landet tirsdag. De studerende er utilfredse med et nyt optagelsessystem til universiteterne.

/ritzau/AP