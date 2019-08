Søndagens protester i Hongkong var de roligste, siden uroen brød ud i den kinesiske enklave for 11 uger siden.

Hongkongs regeringschef, Carrie Lam, håber på en deeskalering af konflikten i storbyen efter en weekend uden voldelige sammenstød.

Det siger hun ved et pressemøde natten til tirsdag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge regeringschefen er det et tegn på en vej frem mod en fredelig afslutning på demonstrationerne. Hun tilføjer, at hun vil påbegynde en dialog med ledende figurer i oppositionen om en løsning.

Lam selv har været udsat for massiv kritik af demonstranterne, der har krævet hendes afgang.

Mange mener, at hun i for høj grad går Kinas ærinde i byens lovgivende forsamling.

Det var Lams regering, der fremlagde det lovforslag, der blev startskuddet til de massive folkelige protester.

Lovforslaget ville gøre det nemmere at udlevere borgere i Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Men mange så det som endnu et kinesisk forsøg på at begrænse storbyens autonomi.

Hongkong var indtil 1997 en britisk kronkoloni, men har siden officielt tilhørt Kina.

Dog har storbyen udpræget selvstyre og en markant mere demokratisk styreform, flere borgerrettigheder samt et uafhængigt retsvæsen.

/ritzau/