Theresa May kunne ikke have gjort det bedre, vurderer EU-kolleger, som nægter genforhandling af brexitaftale.

"Ydmyget" i Bruxelles. Theresa May får igen klø i de britiske medier. Og den britiske premierministers bedste venner - i hvert fald dem der taler pænt om hende - ser ud til at befinde sig bag fjendens linjer.

Luxembourgs premierminister roser Theresa May, og han langer ud efter det britiske parlament dagen derpå.

- May leverede det bedste, hun kunne. Hun fik den bedste aftale. Nu må politikerne i London vise ansvarlighed, siger Xavier Bettel.

Parlamentarikerne i Westminster bør ikke glemme, at "de er valgt for at tjene folket og ikke for egen politisk karriere", påpeger han.

- Hvis de respekterer det, bør de stemme for den (skilsmisseaftalen, red.), siger Bettel.

Luxembourgeren får også sagt, at han personligt ville foretrække en ny folkeafstemning frem for brexit uden aftale. Men så har han også, tilføjer han, sagt rigeligt - hans tilhørsforhold på den gale siden af kanalen taget i betragtning.

May blev torsdag aften beskyldt for at have været for ukonkret om, hvad hun skal bruge for at sikre opbakning til den udtrædelsesaftale, der blev godkendt på et topmøde 25. november.

Flere britiske medier vil fredag morgen vide, om hun "var for vag" over for de øvrige stats- og regeringschefer.

- Nej, svarer den østrigske forbundskansler afmålt.

Men talte hun da meget klart, vil de så vide.

- Ja, siger han lidt vredt og går væk fra journalisterne.

/ritzau/