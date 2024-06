Trods vestlige protester og store demonstrationer træder såkaldt "agentlov" i kraft i Georgien.

Formanden for Georgiens parlament, Shalva Papuashvili, har mandag underskrevet en omstridt lov rettet mod organisationer, der modtager penge fra udlandet.

Det rapporterer det statsejede russiske nyhedsbureau Tass.

Loven har fået kritik af oppositionen og en række vestlige lande for at være russiskinspireret og have som formål at kunne slå ned på politiske modstandere. Den har ført til store demonstrationer.

Loven betyder, at organisationer, som modtager mere end 20 procent af deres finansiering fra udlandet, skal registreres som nogen, der "forfølger en udenlandsk magts interesser".

Med parlamentsformandens underskrift træder loven nu i kraft, skriver Tass.

- I dag har jeg underskrevet loven om gennemsigtighed i udenlandsk indflydelse. Målet med denne lov er at styrke Georgiens politiske, økonomiske og sociale systemer, hvad angår ekstern indflydelse, siger Papuashvili ved en briefing ifølge Tass.

Søndag aften var tusindvis samlet til en koncert i landets hovedstad, Tblisi. Det skete for at samle penge ind til folk, der er blevet anholdt under de store demonstrationer imod loven.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Medier og ngo'er har tidligere sagt, at de vil gå til landets forfatningsdomstol samt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på grund af den omstridte lov.

- Alle Georgiens førende ngo'er såvel som medier vil i den nærmeste fremtid indgive en fælles klage til forfatningsdomstolen over den russiske lov, sagde generaldirektøren for Transparency International i Georgien, Eka Gigauri, til AFP torsdag.

EU har adskillige gange sagt, at loven vil blive et problem for Georgiens forsøg på at blive en del af EU-samarbejdet. Landet fik i december tildelt status som kandidatland til et EU-medlemskab.

Loven har været på en længere tur igennem det georgiske politiske system.

Først blev den vedtaget af parlamentet, så nedlagde præsidenten veto mod loven, og det veto blev underkendt af parlamentet tirsdag sidste uge.

/ritzau/