De gør det allerede i Australien og New Zealand, og nu skal det indføres i Storbritannien.

I landet, der netop har rundet 100.000 coronarelaterede dødsfald, vil politikerne nemlig tage endnu strengere restriktioner i brug i kampen mod coronavirus.

Planen er, at turister fremover skal direkte i karantæne på et selvbetalt hotel i 10 dage, når de ankommer til Storbritannien. Men udsigten til nye restriktioner får flere briter til at rase, skriver det australske medie news.com.au.

I en fælles meddelelse understreger organisationerne for britiske flyselskaber og lufthavne, at de nye restriktioner kan være katastrofale.

De mener, at det kan få konsekvenser for fragten af vitale varer som hospitalsudstyr. Derudover frygter de, at det vil være faretruende for titusinde af stillinger i branchen.

En holdning, der bakkes op af TV-stjernen Kirstie Allsopp. På Twitter stiller hun sig stærk kritisk over for regeringens planer.

»Hvor er beviset for, at karantænehoteller virker i lande, hvor antallet af tilfælde i samfundet allerede er så højt, som det er i vores? Vi går i søvne direkte ind i en konkurs, mens vi råber: 'Det virkede i Australien, det virkede i Australien' som en flok lemminge, skriver hun på Twitter.

Også hos den britiske tænketank Institute for Government vækker planerne bekymring.

Sarah Nickson siger til BBC, at det særligt er den store forskel på antallet af indrejsende, der bekymrer. I Storbritannien har man årligt 145 millioner indrejsende via fly – i Australien gælder det kun 21 millioner.

Et andet problem er desuden, at hotelkarantænen ikke forventes at komme til at gælde for de omkring 10.000 lastbilchauffører, der dagligt kommer til og fra Storbritannien med færge eller tog.

Men de kritiske røster lader til at prelle af på den britiske regering. Den forventer ifølge BBC at præsentere de nye restriktioner senest onsdag i denne uge.

Dermed kan indrejsende altså se frem til en tvungen tur på et hotel, som er udpeget af den britiske regering. Et ophold til omkring 1500 pund.