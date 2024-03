Fredag sendte politiet i den britiske hovedstad en efterlysning ud i håbet om at finde den savnede femårige dreng Daniel Alaby.

Nu ser det ud til, at sagen har fået en tragisk afslutning.

Det skriver BBC og Sky News.

For fredag aften fik betjente, der ledte efter Daniel, øje på en lille dreng i floden Themsen, som løber gennem storbyen.

Det formodes, at der er tale om den savnede Daniel, som samme dag var meldt forsvundet fra sit hjem i Thamesmead i den sydøstlige del af byen – men det er ikke blevet officielt bekræftet endnu.

Da drengen blev fundet i vandet, var han i kritisk tilstand.

Betjentene gav ham førstehjælp, indtil en ambulance ankom og i al hast fragtede drengen til hospitalet.

Desværre stod hans liv ikke til at redde, og han blev efterfølgende erklæret død.

Politiet i London, Met Police, oplyser til BBC, at der ikke er nogen beviser for, at andre personer var involveret i ulykken.

»Undersøgelser er i gang for at fastslå omstændighederne for hændelsen,« lyder det.

Derudover oplyser politiet, at Daniels familie er blevet underrettet om udviklingen og får støtte af betjente.