En 23-årig mand fra Wisconsin i USA havde efter eget udsagn så travlt med at komme hjem, at han valgte at udsætte flere personer for fare.

Hændelsen skete under Ironman Wisconsin triathlon i september.

Video fra førerens eget køretøj viser, hvordan den 23-årige bryder en afspærring og tordner ind i det område, der var reserveret for løberne.

Det skriver Wisconsin State Journal.

Ifølge mediet råber han undervejs, at han »bare vil hjem«. Du kan se dele af hændelsen øverst. Samtidig kørte han steder med 80 km/t, hvor fartgrænsen var 40 km/t.

Han slår dog fast, at han beklager hændelsen:

»Jeg har nogle mentale udfordringer, og det var uklart, hvor man skulle køre. Jeg var ude af den på et tidspunkt, hvor jeg ikke skulle have været det. Jeg fortryder det. Undskyld,« siger han.

Ingen personer kom til skade. Men den 23-årige bliver formentlig sigtet for et endnu ukendt forhold.