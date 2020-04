Danmark er i en af de bedre situationer i verden i forhold til luftforurening, men det kan godt ske, at nogle af verdens største byer skal til at passe på.

En undersøgelse viser nemlig, at borgere, der bliver udsat for luftforurening, har en markant større risiko for at dø af coronavirus.

Det er måske ikke den store overraskelse, da det er offentligt kendt, at virusset kan gå til angreb på dine lunger, og at det derfor er en fordel at have stærke lunger.

Men forskere har fundet frem til, at din risiko for at dø af den såkaldte covid-19 er 20 gange større, hvis du har været udsat for luftforurening i 15-20 år. Det skriver The Guardian.

»Resultaterne er statistisk signifikante og robuste. Studiet tog højde for en stor række af faktorer inklusive fattigdomsniveauer, rygning, fedme samt antallet af corona-test og hospitalssenge ledige,« forklarer forskerne fra Havard TH Chan School of Public Health.

Undersøgelsen viser også, at hvis luften bare havde været en lille tand mere ren de seneste år på Manhatten i New York, så kunne det have reddet hundredvis af liv.

Forhåbningen er, at man med rapporten kan gøre folk og byer, der er mere udsat for luftforurening, opmærksomme på, at der skal lægges endnu mere energi i forholdsreglerne.

De mener også, at der er en sammenhæng mellem de mange dødsfald i Norditalien og luftforurening. Det er nemlig et af de områder i Europa med mest luftforurening.

Dødsraten i det område i marts blev målt til at være omkring 12 procent, hvor resten af Italien har en dødsrate på 4,5 procent.

»Det er meget muligt, at covid-19 bliver en del af vores liv i lang tid på trods af vores håb for en vaccine eller medicin,« siger Xiao Wu fra undersøgelsesholdet.

»I lyset af det burde vi overveje nye udgangspunkter for at beskytte os fra at udsætte os for luftforurening, så vi kan reducere covid-19-dødstallet,« forklarer han.

Derfor pointerer de også, at det er vigtigt fremover også at have fokus på, hvordan det er muligt at undgå mere luftforurening.