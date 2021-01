Engang var de almindelige i floderne i Thailand, ja i hele Sydøstasien – men det er meget længe siden. I vore dage ser man dem så godt som aldrig.

Men nu er det lykkedes for anden gang i dette årti at fange en siamesisk krokodille med et fjernbetjent kamera i landets største nationalpark. Det skriver Bangkok Post.

Den er kritisk truet, men alligevel optræder ferskvandskrokodillen på billedet, der er taget af et kamera i Kaeng Krachan-nationalparken i Phetchaburi nær grænsen til Myanmar,

De siamesiske krokodiller figurerer World Conservation Unions røde liste. Det vil sige, at den er på vej til at blive udryddet.

Krokodillen lagde sig til at slikke solskin på bredden. Foto: EPA / KAENG KRACHAN NATIONAL PARK HAND Vis mere Krokodillen lagde sig til at slikke solskin på bredden. Foto: EPA / KAENG KRACHAN NATIONAL PARK HAND

Parkens medarbejdere anslår, at der kun er cirka 20 stykker tilbage i naturen. Der er drevet jagt på dem, og de har mistet områder til at leve i. Men i lørdags var der godt nyt.

En siamesisk krokodille – der aldrig er blevet set før i levende live – blev fanget af kameraer, mens den gled ud af vandet. Den lagde sig stille og roligt på bredden og slikkede solskin.

Fotoet er taget i december sidste år, og »det er beviset for, at parken er et vigtigt område til at beskytte den vilde natur«, siger Manoon Prewsoongnern, der er parkmanager.

Krokodillen er omkring tre meter lang, og det er blot den anden gang, den eller en af dens artsfæller er blevet foreviget de sidste ti år.

»En siamesisk krokodille er et rovdyr. Den er også en af de første ofre for den miljømæssige ødelæggelse. Så at vi fik set den, er altså et bevis for, at nationalparkens miljø stadig er uberørt,« siger Manoon.

Krybskytter er ude efter krokodillerne i Thailand, som forsyner dem med æg og unger til krokodillefarme i regionen. Der bliver skindet lavet til luksusbælter, sko og håndtasker.