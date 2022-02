Den 4. februar 2022 kom formanden for Det Republikanske Parti med en udmelding, som har rystet USA i sin grundvold.

Tegnene har været der i et stykke tid, men med udtalelsen blev det tydeligt for stort set alle.

»Der er formentlig flere republikanske koryfæer og præsidenter, som netop nu roterer i deres grave,« siger chefredaktøren på Kongressen.com, Anders Agner, til B.T.

Udmeldingen kom fra Ronna McDaniel. Hun er formand for Det Republianske Parti. Og på vegne af partiets top kunne hun fortælle, at man ikke længere anså stormløbet på Kongressen 6. januar 2021 som et angreb, men i stedet en 'legitim politisk diskurs'.

»Det er ledelsen i det gamle og stolte Republikanske Parti, der er ude at sige, at det, der skete 6. januar, er helt legitimt. Det er mere og mere virkelighedsfjernt,« siger Anders Agner.

»Alle har set billederne fra 6. januar. Der var fem, som døde. Det var en skammens dag i amerikansk historie, og nu forsøger man at bagatellisere det,« uddyber han.

Udmeldingen har givet genlyd over hele USA.

Ikke kun demokrater måber, men også nuværende og tidligere toprepublikanere er rystede.

Således har den republikanske leder i Senatet, Mitch McConnell, været ude at undsige udmeldingen med store ord. Det samme har 140 republikanere i et åbent brev, hvor de tager kraftig afstand fra Ronna McDaniel og toppen af partiet.

»I sidste uge gjorde Den Republikanske Nationale Komité (RNC) det klart, at de hellere vil være 'Den store løgn'-partiet i stedet for 'Det store telt'-partiet (det vidtfavnende parti, red.) ved at fordømme to valgte ledere samtidig med, at de accepterer konspirationsteorier, løgne og en voldeligt opstand,« lød det fra tidligere ministre, senatorer og topembedsmænd.

Men der er mere på spil end Det Republikanske Partis fremtid.

Det er USAs demokrati, som er under angreb med udmeldingen. Det mener blandt andre den tidligere formand for RNC Michael Steele, som er en af medunderskriverne af brevet.

Republican National Committee-formand Ronna McDaniel. Foto: Olivier DOULIERY

»RNC har erklæret, at de mener, at stormløbet på Kongressen var 'legitim politisk diskurs', og har dermed gjort sig selv til modstander af demokratiet,« skriver Steele, der var formand for The Grand Old Party (GOP) i 2009-2011.

Mange republikanere deler Michael Steeles holdning.

Men de er hamrende bange for at udtrykke den. De risikerer nemlig at miste deres job som folkevalgt eller deres poster i Kongressen. Skræmme-eksemplet er dugfrisk.

Og hun hedder Liz Cheney.

I forbindelse med den markante udmelding har toppen af partiet samtidig givet to prominente republikanere mundkurv på. Den ene er Adam Kinzinger, og den anden er netop Liz Cheney.

De sidder begge i det undersøgelsesudvalg, som er i gang med at kulegrave begivenhederne omkring stormløbet på Kongressen. Til stor utilfredshed for Donald Trump og RNC.

Og nu er hun faldet i unåde og blevet frataget alle sine poster i partiet, hvor hun tidligere var en af toplederne.

»Man skal huske, at Liz Cheney ikke er en eller anden midtersøgende republikaner fra New York. Hun er datter af den tidligere vicepræsident Dick Cheney, der blev beskrevet som en af de største høge i partiet under George W. Bush. Han er en hardcore oliemand og gik ind for waterboarding-tortur af fanger på Guantanamo. Hun var højt oppe i partiet og har nu mistet alle sine poster,« siger Anders Agner.

Liz Cheney. Foto: JONATHAN ERNST

Netop Liz Cheney er en af de få republikanere i Kongressen, som har turdet modsige den tidligere præsident Donald Trump.

»Der er mange i Det Republikanske Parti, som er enige med Liz Cheney og sågar synes, hun er modig. De tør bare ikke sige det,« siger USA-ekspert Mads Fuglede.

»Det Republikanske Parti er tydeligvis blevet bange for deres egen tidligere præsident. Efter 6. januar var de fleste ude at fordømme angrebet, men nu er der flere og flere, som glider fra. Det er voldsomt,« siger han.

Donald Trumps holdning har hele tiden været, at præsidentvalget i 2020 blev stjålet fra ham.

Og den tro var medvirkende til, at tusindvis af demonstranter stormede Kongressen, mens godkendelsen af valget var i gang inden for væggene.

Og derfor er udmeldingen et stort problem for demokratiet i USA.

»Vi har en situation, hvor taberen af præsidentvalget ikke har anerkendt nederlaget. Og der er en stor gruppe i USA, som anser Biden for at være en illegitim præsident. På den måde kommer der en parallel virkelighed. Det er rigtig skidt for demokratiet,« siger Anders Agner.

»Det hele kan ende i en ikke specielt fredelig demonstration. USA er ekstremt splittet, og man anser ikke hinanden for landsmænd, men modstandere,« uddyber han.