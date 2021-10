Seks dage er nu gået, siden den fireårige australske pige Cleo forsvandt sporløst fra det telt, hun lå og sov i sammen med sin familie på en campingplads.

Endnu er der ikke fundet nogen konkrete spor i sagen – men politiet oplyser nu, at man mener, at den lille pige blev kidnappet fra teltet.

Det skriver det ABC News.

Den fireårige pige blev sidst set i sine forældres telt på en campingplads nord for Carnarvon natten til lørdag.

Sammen med sine forældre og lillesøster havde hun lagt sig til at sove i teltet, hvor forældrene lå i et rum, mens de to piger lå et andet.

Omkring klokken 01.30 den nat stod Cleo op og bad sin mor om en tår vand, skriver CNN.

Bagefter lagde de sig til at sove igen.

Arkivfoto af Cleo Smith. Foto: Western Australia Police Force Vis mere Arkivfoto af Cleo Smith. Foto: Western Australia Police Force

Da moderen, Ellie Smith, vågnede ved seks-tiden, var hendes ældste datter væk. Den yngste datter lå endnu i sin vugge.

»Jeg gik ind i det andet rum (i teltet, red.), og lynlåsen var helt åben, og Cleo var væk. Teltet var helt åbnet,« har hun fortalt til 9 News om synet, der mødte hende.

På grund af Cleos højde mener politiet ikke, at den lille pige selv ville kunne have nået lynlåsen, der sad øverst i teltet, og lukket sig ud på den måde.

I stedet mener man, at pigen kan være blevet kidnappet fra teltet:

»Ud fra den information, vi har opsamlet fra stedet, og det faktum, at eftersøgningen har stået på i noget tid, er vi nået frem til at tro, at hun blev taget fra teltet,« siger politiinspektør Rod Wilde ifølge ABC News.

På samme pressemøde offentliggjorde myndighederne også, at man har besluttet at udlodde en dusør på en million australske dollar – svarede til 4,8 millioner danske kroner – for information, der kan føre til, at pigen bliver fundet.

»Vi er håbefulde om, at vi finder Cleo i live, men vi har alvorlig frygt for hendes sikkerhed,« siger politiinspektøren.

Politikommissæren i Western Australia, Col Blanch, fortæller samtidig, at 'nogen må vide noget' om, hvad der er sket med Cleo:

»Nogen i området ved, hvad der skete med Cleo. Nogen har en viden, der kan hjælpe, og nu er der en million grund til, hvorfor man skal stå frem,« siger han.

Politiet har tidligere oplyst, at hverken moderen, Ellie Smith, eller moderens kæreste, Jake Gliddon, er mistænkte, og at man ikke har nogen grund til at tro, at de har løjet om det, der er sket.

»Der er intet, der indikerer, at deres beretning er andet end præcis og sand,« har politiinspektør Jon Munday forklaret til CNN.