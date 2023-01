Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Knap fire millioner kroner koster det i gennemsnit for en bolig i Canada.

Det er mere end 11 gange så meget som en canadisk gennemsnitshusstands indkomst.

Blandt andet derfor – for at lette et af de mest uoverkommelige boligmarkeder i verden – har landet indført et forbud, der i søndags trådte i kraft, skriver BBC.

Et toårigt forbud mod at udlændinge må købe bolig i Canada.

Landets boligminister, Ahmed Hussen, har i en pressemeddelelse udtalt, at formålet med forbuddet er at afskrække købere fra at se på boliger som varer i stedet for som et sted at bo og skabe en familie.

»Gennem denne lovgivning tager vi skridt til at sikre, at boliger ejes af canadiere, til gavn for alle, der bor i dette land,« lyder det fra boligministeren.

Fra 1. januar 2023 er det altså kun canadiske statsborgere og fastboende, der må købe huse og lejligheder inden for landets grænser, og hvis man overtræder forbuddet, koster det knap 52.000 kroner.

Boligpriserne i Canada steg 48 procent sidste år sammenlignet med 2013.

Alt imens er lønningerne ikke fulgt med, viser statistikkerne. En gennemsnitlig indkomst for en husstand er steget med 9,8 procent fra 2015 til 2020.

Og de tal sætter Canadas boligmarked op som et af de mest uoverkommelige i verden.

Tallene rangerer endda landet højere end New Zealand, USA og Storbritannien ifølge en Statista-analyse.

Men ikke alle er lige glade for det nye forbud. Kritikere siger, det er uklart, hvilken indflydelse det kommer til at have på det canadiske boligmarked.

I Ontario og British Columbia, hvor nationale statistikker viser, at boligpriserne er de højeste, udgør ikke-canadiske indbyggere udgør mindre end 6 procent af boligejerne.

11 dage før forbuddet trådte i kraft, offentliggjorde den canadiske regering nogle få undtagelser for, hvilke udlændinge der får lov at slippe gennem nåleøjet, nemlig internationale studerende, der har været i landet i mindst fem år, asylansøgere og personer med midlertidige arbejdstilladelser.