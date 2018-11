EU-præsident Donald Tusk har sendt udkast til EU-landes ledere, som søndag mødes til topmøde om brexit.

Storbritannien og EU er blevet enige om et udkast til en politisk erklæring om rammerne for det fremtidige forhold, når briterne forlader unionen.

Det meddeler EU-præsident Donald Tusk på Twitter.

Han har sendt udkastet, der lægger op til et tæt handelssamarbejde, men som ikke bringer godt nyt til danske fiskere, rundt til medlemslandene.

Den politiske erklæring udgør sammen med en udtrædelsesaftale de skilsmissedokumenter, som EU-landene og Storbritannien skal blive enige om, hvis de skal undgå, at Storbritannien ryger ud af unionen med et brag efter 29. marts 2019.

EU's chefforhandler for brexit, Michel Barnier, præsenterede i sidste uge et udkast til udtrædelsesaftalen. Den fylder 585 sider, og den har siden været mål for kritik - men også lidt tilfredshed - fra begge sider.

Flere lande har ytret ønske om at åbne forhandlingerne igen, hvilket parterne indtil videre har formået at undgå, i frygt for at det vil blive et nyt langt tovtrækkeri.

Søndag er stats- og regeringscheferne for EU's 28 lande samlet i Bruxelles til møde om brexit. Det er planen, at de på det møde skal godkende skilsmissedokumenterne.

Lykkes det, skal aftalen senere godkendes af både EU-Parlamentet og det britiske parlament. I sidstnævnte ventes stor modstand, og i øjeblikket ser det ud til, at May ikke kan samle opbakning til aftalen.

Det vil bringe parterne ud i en yderst vanskelig situation med blot få måneder til brexit.

Det udkast, som Tusk har videresendt, blev onsdag ifølge Financial Times lækket, og finansavisens redaktør i Bruxelles, Alex Barker, skriver på Twitter, at man sigter mod et tæt handelssamarbejde.

- Parterne er enige om at udvikle et ambitiøst, vidtfavnende og balanceret økonomisk partnerskab, hedder det ifølge Barker i udkastet.

For fiskerne i EU er der dårligt nyt. Frankrig har ført an i en kritik af, at EU-landenes mulighed for at fiske i britisk farvand ikke er bedre sikret i aftalen.

Det udkast, som onsdag er sendt til orientering i EU-landene, lover ikke mere.

- Parterne vil bestræbe sig på at afslutte og godkende en ny fiskeriaftale senest 1. juni 2020, hedder det.

Det er et punkt, hvor også Danmark har store interesser på spil.

Udkastet lægger desuden op til, at overgangsperioden kan forlænges i op til to år.

Tidligere har Barnier sagt netop to år, hvilket har fået de mest brexit-glade briter til at rase. De ønsker snarest at slippe ud af unionens klør.

/ritzau/