Senioranalytiker i Danske Bank vurderer det som positivt, at man har en brexitaftale at forholde sig til.

Det britiske pund steg straks, da EU-præsident Donald Tusk torsdag meddelte, at et udkast til det sidste dokument før søndagens topmøde om brexit var forhandlet på plads på teknisk niveau.

At udkastet er klar, er en god udvikling, mener senioranalytiker hos Danske Bank Mikael Olai Milhøj.

- Det er en positiv udvikling, i og med at vi nu rent faktisk har en aftaletekst at forholde os til, og det ikke længere er en hypotetisk diskussion, siger han.

Han understreger, at der stadig er store udfordringer med at få aftalen igennem det britiske parlament.

Men risikoen er nu mindre, for at Storbritannien kaotisk falder ud af EU uden en aftale til marts.

- Der er en lille - men ikke negligerbar - risiko for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale. Det er selvfølgelig det værst tænkelige scenarium for både danske virksomheder og for finansmarkederne, siger Mikael Olai Milhøj.

/ritzau/