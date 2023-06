Den rumænske ambassadør i Kenya, Dragos Tigau, er blevet hevet hjem til sit hjemland, efter han angivelig har udtalt sig stærkt upassende og racistisk.

Dragos Tigau skal ifølge nyhedsbureauet AFP angivelig have sammenlignet afrikanere med aber, skriver BBC.

»Se, den afrikanske delegation er kommet med,« skal Tigau have sagt, da en abe dukkede op uden for vinduet.

Diplomater fra flere afrikanske lande har reageret kraftigt på den racistiske kommentar, og det rumænske udenrigsministerium er alt andet end stolt af ambassadørens diplomatiske evner.

»Vi beklager dybt denne situation og undskylder til alle, der er blevet påvirket af den,« lyder det i en meddelelse fra ministeriet, som tilføjer:

»Enhver racistisk opførsel eller kommentar er fuldkommen uacceptabel.«

Den racistiske kommentar skal være faldet under et møde i FNs bygning i Kenyas hovedstad, Nairobi, 26. april i år, men blev først offentlig kendt torsdag i sidste uge, da den kenyanske topembedsmand Kamau Macharia ytrede sin kritik af Dragos Tigau på Twitter.

Kamau Macharia skriver, at han er 'forfærdet' og 'væmmes' over Tigaus sammenligning af den afrikanske delegation med aber og ikke mindst det 'skamfulde' forsøg på at dække over Tigau.

Det rumænske udenrigsministerium skriver, at det håber, at hændelsen ikke vil gå ud over landets relationer til de afrikanske lande.

Det er ikke første gang, at rumænske topdiplomater har udtalt sig alt andet end diplomatisk.

I 2014 blev Rumæniens ambassadør i Armenien tilbagekaldt efter at have fortalt antisemitiske vittigheder og udtalt sig kritisk om homoseksuelle.