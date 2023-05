»Om det er falsk eller ej, så er Kreml-angrebet ekstremt ydmygende for Putin.«

Så kontant lyder vurderingen fra The Telegraphs udenrigsredaktør Dominic Nicholls, når det kommer til det, der onsdag fandt sted i hjertet af Moskva.

Der angreb en mulig drone nemlig Kreml-fæstningen i landets hovedstad, hvor præsident Vladimir Putin har sit kontor.

Umiddelbart efter pegede Rusland fingeren mod Ukraine og hævdede, at nabolandet havde stået bag, men det har Ukraine omvendt pure afvist.

Her ses et billede fra en video, der onsdag viste et flyvende objekt ramme Kreml i Moskva. Foto: OSTOROZHNO NOVOSTI

Flere andre har siden også sået tvivl om, hvad der i virkeligheden er sket, og om det kan have være iscenesat fra russisk side for at skabe opbakning til yderligere mobilisering eller til fornyede angreb.

Det eneste, der indtil videre kan siges med sikkerhed om sagen, er, at det endnu ikke vides, hvad der præcis er sket – eller hvorfor.

Spørger man udenrigsredaktøren Dominic Nicholls, er det dog uanset hvad 'ydmygende for Putin'. Det skriver han i en klumme hos The Telegraph.

»Den russiske præsident kan have orkestreret eksplosion for at retfærdiggøre en fuld mobilisering, men der er mindre pinlige måder at piske hysteri op på,« skriver han blandt andet og kalder billedet af eksplosionen på taget af Kreml for 'et af de mest pinlige billeder fra alle årene med Vladimir Putins regime'.

Den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: ARTEM GEODAKYAN / SPUTNIK / KREM

»Uanset hvem der var ansvarlig, og hvad deres motivation var, er det et meget betydningsfuldt billede, der for evigt efter vil blive brændt ind i Moskvas historie.«

Årsagen til det er ifølge Dominic Nicholls, at det udstiller det russiske luftforsvar over Moskva.

»Selv hvis dette var et plot, der var udtænkt af Kreml, vil tanken om, at enhver i landets hovedstad, inklusive præsidenten, kan blive ramt på et splitsekund på grund af et inkompetent luftforsvarsnetværk, spille ind på de russiske sind,« skriver han i sin klumme.

»Uanset hvem der står bag angrebet, opfordres vi til at tro, at Ruslands luftforsvarsnetværk er så inkompetent, at det ikke er i stand til at forhindre et angreb i hjertet af landets hovedstad. Det er en ekstraordinær tanke og en national ydmygelse for Rusland,« vurderer Nicholls.